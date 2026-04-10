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El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, confía en que Mikel Merino se recupere de su lesión antes de que termine la temporada, pese a su reciente operación de pie
La confianza de Arteta en la recuperación de Merino
Los aficionados del Arsenal han recibido una gran noticia: Merino podría volver antes de lo esperado, según Arteta, quien antes del partido contra el Bournemouth apuntó que el centrocampista ya trabaja sin dolor tras operarse la fractura por estrés en el pie derecho sufrida ante el Manchester United en enero.
Al hablar de su recuperación, Arteta afirmó: «Es otro que superará todos los límites. Ya se quitó la bota ortopédica y hace muchos ejercicios; reaccionó muy bien a la cirugía y no tiene dolor. Ahora el equipo médico debe avanzar un poco más. Pero estoy seguro de que podemos acortar ese plazo. Si hay alguien capaz de hacerlo, ese es Mikel».
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Eze vuelve para el partido contra el Bournemouth
Mientras Merino sigue su recuperación, los Gunners han recibido un respiro: Eberechi Eze ya está disponible. El internacional inglés se perdió los últimos tres partidos por una lesión en la pierna, pero ya entrena al máximo de cara al viaje a Bournemouth.
Arteta elogió la dedicación del mediapunta y declaró: «Se ha adelantado a lo previsto; tras sentir la molestia, quería estar disponible la semana siguiente, pero sabíamos que era imposible. Pero su recuperación, la voluntad que ha mostrado desde el primer día para volver cuanto antes y cómo ha presionado al cuerpo técnico y a sí mismo para estar mañana es simplemente fantástico de ver».
Odegaard se someterá a una nueva prueba física
Sin embargo, no todas son buenas noticias para el equipo del norte de Londres: el capitán Martin Odegaard, recién recuperado de una lesión de rodilla, sufrió un golpe durante la victoria de esta semana ante el Sporting de Lisboa y se ha convertido en una nueva duda. El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, ha señalado que confía en que se trate solo de un contratiempo menor.
Solbakken declaró a TV 2: «Martin recibió un golpe donde no debía, pero creo que volverá al campo pronto. Ha regresado y ha jugado dos partidos de 60 minutos. Ha sufrido un pequeño contratiempo, pero eso no tiene por qué significar gran cosa». Arteta se mantuvo en silencio sobre el estado del capitán y no confirmó ni desmintió su disponibilidad para el fin de semana.
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Más novedades sobre la convocatoria desde el Emirates
El Arsenal tiene nuevos problemas al acercarse el final de la temporada. Arteta fue ambiguo sobre Bukayo Saka y Jurrien Timber, pero sugirió cambios en la enfermería. Dijo que hubo «novedades desde ayer» en la forma física de sus estrellas. Piero Hincapié ya entrena.