El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, confía en que Mikel Merino se recupere de su lesión antes de que termine la temporada, pese a su reciente operación de pie

Los aficionados del Arsenal han recibido una gran noticia: Merino podría volver antes de lo esperado, según Arteta, quien antes del partido contra el Bournemouth apuntó que el centrocampista ya trabaja sin dolor tras operarse la fractura por estrés en el pie derecho sufrida ante el Manchester United en enero.

Al hablar de su recuperación, Arteta afirmó: «Es otro que superará todos los límites. Ya se quitó la bota ortopédica y hace muchos ejercicios; reaccionó muy bien a la cirugía y no tiene dolor. Ahora el equipo médico debe avanzar un poco más. Pero estoy seguro de que podemos acortar ese plazo. Si hay alguien capaz de hacerlo, ese es Mikel».