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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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El entrenador del Al-Ittihad tras la bofetada del Al-Ain: ¡No somos máquinas para transformarnos con solo pulsar un botón!

Al Ittihad vs Al-Ain
Al Ittihad
Al-Ain
AFC Liga de Campeones
J. Wissing
Arabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos
Alemania

El primer comentario del director técnico tras el shock del Zamalek

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El alemán Jens Wissing, director técnico del Al-Ittihad, se negó a ceder ante las presiones tras la abultada derrota ante el Al-Ain emiratí por 1-4, en el marco de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Élite de Asia, asegurando que su equipo todavía se encuentra en fase de desarrollo, y que alcanzar el nivel al que aspira la afición requiere tiempo y trabajo continuo, y no un simple cambio que se produce pulsando un botón.

Wissing insistió, durante la rueda de prensa posterior al partido, en su respaldo a sus jugadores y en defenderlos pese al duro resultado, diciendo: "Estoy muy contento con los jugadores que tengo en mi equipo, y los defenderé hasta el último aliento. Este es el mismo equipo que inició con nosotros la pretemporada, pero ¿qué ha pasado desde el comienzo de la preparación hasta hoy? Hemos evolucionado, y no somos máquinas para transformarnos pulsando un botón".

El entrenador alemán añadió que pasar por momentos difíciles es algo normal durante el proceso de construcción del equipo, y explicó: "Es normal que haya días difíciles, pero trabajamos día a día y semana tras semana para evolucionar. La afición merece lo mejor, el club lo merece, y tenemos un gran trabajo por delante. Lamentablemente, solo los resultados son los que juzgan el trabajo de los entrenadores, y a veces los resultados son injustos".

  • Vissing: no se puede juzgar al equipo por una sola noche

    El entrenador del Al-Ittihad habló sobre la dificultad de la derrota ante el Al-Ain, considerando que un bajón de nivel puede producirse en algunos partidos y que no debería anular lo que los jugadores ofrecieron en encuentros anteriores, y dijo: "Fue una noche difícil, y puede producirse un descenso de nivel. ¿Cuántas veces estuvimos por detrás en el marcador y remontamos? El último fue el encuentro ante el Neftchi. ¿Y cuántas veces mostraron los jugadores el espíritu del tigre? Sería injusto con el equipo si lo juzgara basándome únicamente en lo que ofreció hoy".

    Vicenç aseguró que el camino de la competición aún es largo y que su equipo necesita desarrollar múltiples aspectos, especialmente a nivel mental y físico, para enfrentarse a los equipos fuertes, señalando que los resultados positivos al inicio de la temporada no significaban que el equipo estuviera libre de errores.

    Y explicó: "Si queremos competir, tenemos que ser mejores. La fase de preparación fue buena, y los resultados al principio también fueron buenos, pero algunos no querían ver los errores cuando ganábamos, a pesar de que los detectábamos y trabajábamos para corregirlos. Lo que ocurre ahora es parte de la fase de evolución, y esto no es una excusa, porque yo no pongo excusas".

    Lee también: Vídeo: el Al-Ain hace probar al Al-Ittihad la copa de la derrota en la Champions de Asia

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    La acumulación de partidos y el agotamiento: ¿explican la caída?

    El entrenador alemán señaló la diferencia en las condiciones de preparación entre ambos equipos, explicando que el Al Ain dispuso de una semana completa para prepararse, mientras que el Al Ittihad solo contó con tres días, en medio de la presión de los partidos y la acumulación de cargas físicas.

    Fissing afirmó: "El Al Ain tuvo una semana para prepararse, mientras que nosotros solo contamos con tres días. Desde mi llegada veo una evolución en el equipo, y hemos disputado 18 partidos, por lo que la gestión de las cargas y del esfuerzo se ha vuelto algo muy importante. Los errores simples afectan al equipo, y debemos centrarnos en la recuperación, pues todavía nos queda mucho trabajo por delante".

    Añadió que el equipo necesita seguir trabajando para poder competir con los rivales tanto a nivel físico como mental, subrayando que el proceso de evolución no ha llegado a su fin y que el Al Ittihad aún está al comienzo del camino hacia el nivel que aspira a alcanzar.

  • Asumo la responsabilidad: la derrota no se debió a la táctica

    Y pese a defender a sus jugadores, Fiesing afirmó que asume toda la responsabilidad por los resultados, rechazando al mismo tiempo considerar la derrota ante el Al-Ain como prueba de la existencia de un fallo táctico, y dijo: "Como entrenador, asumo la responsabilidad al 100%. En cada partido en el que las cosas no salen bien, asumo la responsabilidad, y no es necesario que lo repita cada vez".

    Y añadió: "Cuando el equipo comienza el partido de la manera correcta, no se puede decir que la táctica fuera errónea. Lo que ocurrió hoy no fue por la táctica, sino que fue una noche en la Liga de Campeones de Asia, y tenemos enfrente a un equipo fuerte que posee una gran experiencia en el torneo; debemos estar presentes en todos los detalles y saber cómo manejar estas circunstancias".

    Fiesing insistió en que recuperar el lugar del Al-Ittihad requiere tiempo, y explicó: "Para ser realistas, no somos el Al-Ittihad que queremos ser, y no podemos transformarnos con solo pulsar un botón. Tenemos que desarrollarnos y trabajar, pues la temporada pasada no está lejos, y hubo cosas que no fueron buenas; intentamos mejorar todo, y todavía estamos al inicio del camino, y debemos trabajar para volver lo antes posible".

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  • Reconocimiento de errores: el Al Ain aprovechó los puntos débiles del Al Ittihad

    En su valoración del partido, Vissing mostró su frustración por el resultado, subrayando que su equipo era consciente de la dificultad de enfrentarse a un rival con experiencia continental y un gran potencial, pero que no aprovechó su buen inicio en ambas partes para traducirlo en goles.

    Declaró: "Sentimos una gran frustración tras la derrota. Sabíamos lo difícil que era el enfrentamiento ante un equipo con experiencia y que ha logrado grandes resultados, y nos preparamos para el partido, pero creo que comenzamos bien tanto la primera como la segunda parte, y no pudimos traducir nuestra superioridad en goles".

    El entrenador criticó la manera en que su equipo encajó algunos goles, y añadió: "El segundo gol fue absurdo y lo encajamos de mala manera, y después de marcar nuestro gol, ganamos confianza, pero encajamos otro gol de forma absurda. Nos enfrentamos a un equipo inteligente y con un buen potencial, y no estuvimos en nuestro mejor momento ni mental, ni físico, ni técnico".

    Vissing cerró sus declaraciones reconociendo el impacto del cansancio en el rendimiento de sus jugadores, diciendo: "El agotamiento nos afectó, y no pudimos competir físicamente con el rival. Hablé con los jugadores y les dije que si queremos competir, tenemos que ser mejores. Esta es una verdad dolorosa, y debemos levantar la cabeza y afrontarla".

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