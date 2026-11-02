El alemán Jens Wissing, director técnico del Al-Ittihad, se negó a ceder ante las presiones tras la abultada derrota ante el Al-Ain emiratí por 1-4, en el marco de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Élite de Asia, asegurando que su equipo todavía se encuentra en fase de desarrollo, y que alcanzar el nivel al que aspira la afición requiere tiempo y trabajo continuo, y no un simple cambio que se produce pulsando un botón.

Wissing insistió, durante la rueda de prensa posterior al partido, en su respaldo a sus jugadores y en defenderlos pese al duro resultado, diciendo: "Estoy muy contento con los jugadores que tengo en mi equipo, y los defenderé hasta el último aliento. Este es el mismo equipo que inició con nosotros la pretemporada, pero ¿qué ha pasado desde el comienzo de la preparación hasta hoy? Hemos evolucionado, y no somos máquinas para transformarnos pulsando un botón".

El entrenador alemán añadió que pasar por momentos difíciles es algo normal durante el proceso de construcción del equipo, y explicó: "Es normal que haya días difíciles, pero trabajamos día a día y semana tras semana para evolucionar. La afición merece lo mejor, el club lo merece, y tenemos un gran trabajo por delante. Lamentablemente, solo los resultados son los que juzgan el trabajo de los entrenadores, y a veces los resultados son injustos".