Cisse se ganó un lugar en la historia del fútbol italiano durante la contundente victoria del Milan por 4-0 ante el Salzburgo en la Europa League de la UEFA. Con solo 19 años y 358 días, el centrocampista se convirtió en el futbolista italiano más joven en marcar un triplete en una gran competición europea. Con esta hazaña superó el récord que ostentaba desde hacía décadas Giancarlo Danova, quien tenía 20 años y 309 días cuando logró un triplete con el Milan ante el Olympiacos en 1959.

Además del récord nacional, Cisse se convirtió en el primer jugador del Milan en marcar tres goles en un mismo partido europeo desde el legendario Filippo Inzaghi. El exdelantero italiano firmó un triplete ante el Deportivo de La Coruña en la Champions League en septiembre de 2002.