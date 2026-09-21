Tras una victoria por 3-0 contra el Lecce el domingo, Amorim habló con la Gazzetta dello Sport sobre su reciente evolución táctica. El técnico atravesó una difícil etapa de 14 meses en el Manchester United, donde su dependencia de un sistema con tres defensas acabó provocando su destitución después de ganar solo 24 de sus 63 partidos.

Sin embargo, el AC Milan ha mostrado un enfoque diferente. Después de retocar su sistema para pasar a una línea de cuatro contra el Lecce, Amorim declaró: "No puedo repetir mis errores de Mánchester. Si no tenemos las características para jugar de una determinada manera, tenemos que adaptarnos".