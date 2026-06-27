Entrenador de porteros de Ghana a Kooora: "La única magia contra Kane fue nuestro trabajo"... y resta importancia al incidente con Bellingham

Dan Gaspar, preparador de porteros de Ghana, desmintió a Kooora la magia negra contra Harry Kane en el Mundial 2026 y aclaró la jugada polémica de Jude Bellingham.

Ghana ya está en octavos por tercera vez tras vencer a Panamá y empatar con Inglaterra.

Con 4 puntos —victoria 1-0 sobre Panamá y empate 0-0 con Inglaterra—, las «Estrellas Negras» son segundas del grupo y ya tienen garantizado, al menos, pasar como uno de los tres mejores terceros aunque caigan ante Croacia.

El equipo de Carlos Queiroz ha destacado por su solidez defensiva, sobre todo ante Inglaterra, donde neutralizó a las estrellas de los Tres Leones.

Es una de las cuatro selecciones, junto a México, España y Argentina, que aún no han encajado gol en este Mundial.

Es la cuarta selección africana que mantiene su portería a cero en los dos primeros partidos del Mundial.