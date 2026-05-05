El entorno de Kylian Mbappé responde con dureza a las críticas sobre la conducta de la estrella del Real Madrid mientras se recupera de una lesión

Los representantes de Mbappé han emitido un comunicado a la AFP en el que defienden su conducta durante la recuperación. Según Marca, afirmaron: «Algunas críticas exageran aspectos de un periodo de recuperación gestionado por el club y no reflejan el compromiso diario de Kylian con el equipo».

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, respaldó al jugador y declaró: «Cada futbolista decide cómo emplear su tiempo libre. El Real Madrid se construye con jugadores que terminan los partidos con la camiseta empapada en sudor y barro, no con quienes visten esmoquin».