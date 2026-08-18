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El enorme traspaso del Sunderland por 25,7 millones de libras de Dayann Methalie está al borde del colapso tras no superar el reconocimiento médico
Un gran obstáculo en el traspaso
Según talkSPORT, el esperado traspaso de Methalie al Sunderland está actualmente en el aire después de que el defensa no superara el reconocimiento médico. Methalie ya había recibido permiso del Toulouse para viajar al noreste de Inglaterra y formalizar el traspaso.
Sin embargo, dado que las evaluaciones iniciales detectaron problemas, ahora son estrictamente necesarios exámenes médicos adicionales. En consecuencia, Methalie ha salido de Inglaterra y ha regresado a Francia mientras ambos clubes evalúan la situación antes de tomar una decisión final. El Sunderland había acordado inicialmente una operación por valor de 24 millones de libras, además de otros 1,7 millones de libras en posibles variables, pero esa importante inversión de 25,7 millones de libras está ahora completamente paralizada a la espera de una mayor claridad médica.
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Alterando los planes de fichajes en defensa
El Sunderland ha estado trabajando activamente para reforzar su plantilla de cara a una exigente campaña que incluye fútbol de la Europa League. Se esperaba plenamente que Methalie se convirtiera en su segundo gran fichaje del verano a las órdenes de Regis Le Bris, después de la llegada como agente libre de Thomas Meunier.
El Sunderland está desesperado por asegurar un lateral izquierdo fiable antes de que su temporada de la Premier League arranque el sábado a domicilio ante el Ipswich Town. Este repentino contratiempo médico ha dañado gravemente esos planes de refuerzo defensivo. Quedarse sin Methalie obligaría al Sunderland a explorar rápidamente opciones alternativas en el mercado de fichajes, ya que necesita una profundidad de plantilla adecuada para afrontar con eficacia tanto los compromisos nacionales como los europeos.
Las anteriores preocupaciones por lesión de Methalie
El canterano del Toulouse se perdió la reciente derrota por 2-1 de su equipo ante el Hamburgo en un amistoso disputado el sábado debido a este inminente traspaso. Durante la pasada campaña, Methalie disputó 30 partidos en todas las competiciones con el Toulouse, contribuyendo de forma importante a su noveno puesto en la Ligue 1.
Sin embargo, el defensa se perdió seis partidos por lesión la temporada pasada, incluida una ausencia destacada en enero que se debió a un problema de rodilla sufrido a comienzos de año. Este anterior problema de rodilla podría estar relacionado con las complicaciones actuales, lo que explicaría por qué el Sunderland está actuando con extrema cautela antes de comprometerse a un paquete financiero de tal magnitud.
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A la espera del veredicto médico final
Methalie se someterá en Francia durante los próximos días a exhaustivas pruebas médicas adicionales para determinar el alcance exacto de cualquier problema subyacente. El Sunderland tiene que decidir rápidamente si renegocia las condiciones, retrasa el traspaso o se aparta por completo de la operación.
Mientras tanto, el Toulouse se prepara para su estreno liguero en casa ante el Lyon este fin de semana, donde Methalie podría entrar en la convocatoria si su traspaso se cae de forma definitiva.
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