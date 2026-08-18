Según talkSPORT, el esperado traspaso de Methalie al Sunderland está actualmente en el aire después de que el defensa no superara el reconocimiento médico. Methalie ya había recibido permiso del Toulouse para viajar al noreste de Inglaterra y formalizar el traspaso.

Sin embargo, dado que las evaluaciones iniciales detectaron problemas, ahora son estrictamente necesarios exámenes médicos adicionales. En consecuencia, Methalie ha salido de Inglaterra y ha regresado a Francia mientras ambos clubes evalúan la situación antes de tomar una decisión final. El Sunderland había acordado inicialmente una operación por valor de 24 millones de libras, además de otros 1,7 millones de libras en posibles variables, pero esa importante inversión de 25,7 millones de libras está ahora completamente paralizada a la espera de una mayor claridad médica.