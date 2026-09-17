Tras apenas 6 jornadas de LaLiga, ya empiezan a asomar los rasgos de la pugna entre el Barcelona y el Real Madrid, no solo en la clasificación, sino en detalles más sutiles que podrían resultar decisivos con el avance de la temporada.

Mientras el Barcelona continúa cosechando puntos y victorias sin descanso, el Real Madrid parece más expuesto a perder el control de los partidos, incluso cuando impone su superioridad futbolística, en una paradoja que podría revelar una de las diferencias más importantes entre ambos equipos esta temporada.

El Barcelona goza de una ventaja significativa desde el inicio de la actual temporada, que podría ser una razón principal para conservar el título de LaLiga, sobre todo porque su rival y competidor directo, el Real Madrid, sufre en ese mismo aspecto.

La clasificación de LaLiga traduce esta superioridad futbolística, ya que el equipo del entrenador Hansi Flick lidera con 18 puntos, con pleno de victorias, tras la disputa de 6 jornadas, mientras que el Real Madrid ocupa el segundo puesto con 15 puntos, después de perder el partido de la cuarta jornada ante su anfitrión, el Real Betis, y de lograr 5 triunfos, la mayoría de ellos a duras penas.

El Barcelona domina el arte de sumar puntos ante los equipos pequeños, ya que Flick sabe aprovechar a sus estrellas para explotar la diferencia de capacidades con los rivales y marcar la diferencia, mientras que su homólogo Mourinho sufre en este aspecto, y hasta ahora supera las pruebas pequeñas a duras penas, lo que genera preocupación antes del primer gran duelo ante el Atlético de Madrid en la séptima jornada, el próximo domingo.

Desde el inicio de la temporada, el Barcelona transmite a sus seguidores la imagen de un equipo capaz de marcar en cualquier momento, mientras que, en el extremo opuesto, el Real Madrid sigue amenazado con encajar goles incluso en los periodos de su superioridad futbolística, a la vista de los fallos defensivos que cometen sus jugadores.

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