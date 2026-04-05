El enigma de Mbappé en el Real Madrid... ¿Una solución mágica o una crisis técnica y psicológica?

En el Real Madrid no hay casualidades que pasen sin explicación ni estrellas que entren en escena sin dejar una huella clara, pero lo que está sucediendo últimamente suscita más interrogantes que respuestas. Entre un rendimiento colectivo sólido en algunos partidos y un notable bajón en otros, empieza a perfilarse una historia diferente dentro del equipo.

El protagonista principal de esta historia es el francés Kylian Mbappé, la estrella que todos esperaban que fuera la pieza final del proyecto del Real Madrid, el nombre capaz de marcar la diferencia en los momentos decisivos.

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Pero la ironía es que su presencia no ha sido tan evidente como muchos esperaban a nivel colectivo, sino que ha venido acompañada de interrogantes inusuales, sobre todo por el cambio de aspecto del equipo con su presencia en comparación con lo que era en su ausencia.