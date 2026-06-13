La FIFA rechaza hablar de crisis de venta de entradas. Su presidente, Gianni Infantino, asegura que «todas se han agotado» tras recibir más de 500 millones de solicitudes.

Sin embargo, sobre el terreno se retienen lotes de entradas para venderlas luego a precios altos y avivar la reventa, creando una “ilusión de escasez”.

Es un esquema Ponzi: se atrae a nuevos inversores con el dinero de los anteriores, creando una “ilusión de éxito financiero”. y de un auge continuo, cuando la realidad es que el sistema está vacío por dentro y se derrumbará en cuanto se detenga el flujo de nuevos compradores.

En el Mundial, la FIFA genera demanda artificial anunciando cifras récord de solicitudes para provocar pánico. (FOMO) y convenciendo al público de que las entradas se agotaban. Eso atrae a los especuladores (scalpers), que las compran buscando ganancia, igual que nuevos inversores que alimentan la red.

El desastre llega en los partidos menos atractivos: sin compradores reales, las gradas quedan vacías y el castillo de naipes se derrumba, después de que la FIFA haya cobrado su parte a los especuladores y dejado a los aficionados sin entradas.

Días antes de algunos partidos, las plataformas ya ofrecían más de 10 000 entradas para el duelo Estados Unidos-Paraguay, compradas por especuladores que no hallaron compradores.

Para la FIFA, quien compró desde el extranjero y no asiste es un “espectador táctico” que infla el valor del torneo, aunque las gradas de Guadalajara o Los Ángeles muestren un mercado sin personas.