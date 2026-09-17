El Sparta de Praga regresó a la fase de grupos de la UEFA Europa League tras tres años de ausencia con una contundente victoria por 4-1 a domicilio ante el Ararat-Armenia en uno de los dos encuentros inaugurales disputados a la misma hora, junto al choque entre el Omonia Nicosia y el Celta de Vigo. Los locales comenzaron mejor en el Republic Stadium de Ereván, estrellando un balón en el poste dentro de los primeros diez minutos y generando peligro al contraataque. Sin embargo, el equipo de Brian Priske resistió el empuje inicial, recuperó la compostura y terminó haciéndose con el control absoluto del partido.

La victoria supone el tercer triunfo consecutivo del Sparta en todas las competiciones, a medida que va ganando impulso y confianza.