La sucesión en la selección italiana ha pasado del campo a la política. Aleksei Paramonov, embajador ruso en Italia, criticó a las autoridades tras la retirada de Pirlo.

En una carta abierta difundida en su blog de Telegram y en las redes de la embajada, Paramonov criticó sin rodeos la gestión. Se dirigió al campeón del mundo en 2006 para lamentar el trato recibido por esta figura legendaria de su propio país.



