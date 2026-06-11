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¡El embajador Lamine Yamal! La estrella de Barcelona y España defiende el derecho de los niños a jugar al fútbol en su nuevo cargo en UNICEF
Una cita histórica para la joven estrella
Yamal ya no es solo un fenómeno sobre el terreno de juego; ahora es un defensor mundial de la próxima generación. Con tan solo 18 años, el extremo del Barcelona ha sido nombrado Embajador de Buena Voluntad de UNICEF, lo que le convierte en una de las personas más jóvenes de la historia en ostentar un título tan prestigioso. El anuncio coincide con el Día Internacional del Juego, una fecha dedicada a reconocer el juego como un derecho fundamental para el desarrollo cognitivo y físico de todos los niños.
Su designación atestigua su meteórico paso de las calles de Rocafonda a la cima del fútbol mundial y lo sitúa junto a leyendas que usaron su influencia para impulsar el cambio social. Para Yamal, este cargo no es solo un título, sino una misión personal inspirada en su propia infancia y trayectoria deportiva.
- AFP
Yamal habla sobre el poder del juego
Al asumir su nuevo papel, la estrella del Barcelona explicó su vínculo personal con la causa. «Me siento increíblemente orgulloso de convertirme en Embajador de Buena Voluntad de UNICEF», declaró Yamal. «De niño, lo único que tenía era una familia, un balón, un parque y un sueño. Jugar al fútbol me dio estructura, sentido de pertenencia y esperanza. Sé lo importante que es para los niños tener un lugar seguro donde jugar, para que puedan simplemente disfrutar de ser niños, descubrir el mundo, imaginar y crecer».
Sin embargo, millones de niños carecen de espacios seguros para jugar. Sin esa oportunidad, pierden la posibilidad de desarrollar habilidades, hacer amigos e imaginar un futuro mejor».
Reforzar el vínculo entre Barcelona y UNICEF
Esta colaboración refuerza la relación de larga data entre el FC Barcelona, la Fundación Barça y UNICEF. Ambas organizaciones trabajan codo con codo desde hace casi dos décadas, lo que se ha convertido en un pilar de la identidad del club. La elección de Yamal es natural: desde 2024 participa en campañas de sensibilización de UNICEF dirigidas al público más joven.
En su nuevo cargo, se centrará en promover los derechos de los niños en zonas de crisis, desastres y conflictos. Gracias a su gran presencia en redes sociales y a su condición de referente para millones de jóvenes, busca visibilizar la situación de quienes carecen de espacios recreativos y entornos seguros.
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Batiendo récords dentro y fuera del campo
Yamal sigue batiendo récords a gran velocidad. Ya era pieza clave en el Barcelona de Hansi Flick y titular con España, pero este éxito fuera del campo lo convierte en un auténtico icono mundial. Ya no se le valora solo por goles y asistencias, sino como un líder que representa los valores de su club en el mundo.