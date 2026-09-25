El capitán de Dinamarca, Pierre-Emile Hojbjerg, atendió a los periodistas en el Ullevaal Stadion con una valoración sorprendentemente sincera tras la derrota por 3-2 de su selección ante Noruega en la Liga de Naciones de la UEFA. El centrocampista del Marsella admitió que su pareja en el centro del campo junto a Morten Hjulmand simplemente no funciona de manera eficaz en la selección nacional.

A pesar de que Hojbjerg intentó asumir un rol más adelantado, de área a área, en Oslo, Dinamarca tuvo problemas para mantener el control en la zona central.

El jugador de 29 años reconoció que se necesitan con urgencia cambios tácticos estructurales.