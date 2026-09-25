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«¡El elefante en la habitación!». Por qué el capitán de Dinamarca, Pierre-Emile Hojbjerg, pidió empezar en el banquillo
Hojbjerg admite que su asociación en el centro del campo con Hjulmand no funciona
El capitán de Dinamarca, Pierre-Emile Hojbjerg, atendió a los periodistas en el Ullevaal Stadion con una valoración sorprendentemente sincera tras la derrota por 3-2 de su selección ante Noruega en la Liga de Naciones de la UEFA. El centrocampista del Marsella admitió que su pareja en el centro del campo junto a Morten Hjulmand simplemente no funciona de manera eficaz en la selección nacional.
A pesar de que Hojbjerg intentó asumir un rol más adelantado, de área a área, en Oslo, Dinamarca tuvo problemas para mantener el control en la zona central.
El jugador de 29 años reconoció que se necesitan con urgencia cambios tácticos estructurales.
- Gonzales Photo
El capitán insta a Brian Riemer a sentar en el banquillo a un centrocampista
A punto de alcanzar las 100 internacionalidades absolutas con su selección, Hojbjerg pidió al seleccionador Brian Riemer que tome decisiones tácticas difíciles. Afirmó que el técnico debe elegir entre él y Hjulmand como principal ancla, e insistió en que aceptaría un papel de suplente si eso beneficia al equipo.
Hojbjerg admitió que jugar con dos centrocampistas de perfil idéntico genera una dinámica incómoda sobre el campo.
«El elefante en la habitación es que tienes a dos jugadores del mismo tipo en el centro del campo, ¿no?», declaró Hojbjerg. «Quizá el entrenador debería elegir a uno y dejar fuera al otro, y entonces al final tenemos que pensar en el bien del equipo y no en el nuestro».
El capitán critica un despiste defensivo en el gol de la victoria de Haaland
Más allá de los problemas en el centro del campo, Hojbjerg criticó la coordinación defensiva de Dinamarca durante las jugadas a balón parado de Noruega. Expresó su frustración por el gol que decidió el partido, en el que Erling Haaland quedó sin marca dentro del área para rematar un centro raso desde un saque de esquina en corto.
El capitán subrayó que permitir total libertad al mejor delantero del mundo en una acción a balón parado es inaceptable a nivel internacional.
"No puedes dejar al mejor delantero del mundo libre en un balón raso en un saque de esquina", añadió Hojbjerg. "Simplemente no es suficiente".
- Bildbyran
Dinamarca se prepara para recibir a Gales en el Parken
Dinamarca busca corregir sus problemas tácticos de cara al partido del Grupo A4 del domingo contra Gales en el Parken de Copenhague. Riemer debe decidir si cambia la estructura de su centro del campo o prescinde de uno de sus principales líderes para recuperar el equilibrio.
La selección danesa completa su regreso a Copenhague para empezar la preparación del partido.
Dinamarca apunta a una victoria decisiva en casa para poner en marcha su campaña en la Liga de Naciones.
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