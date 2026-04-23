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El dueño del Coventry comenta los rumores sobre un posible regreso de Frank Lampard al Chelsea tras ganar la Championship
King elogia el «enorme» logro en materia de promoción
Lampard ha recuperado su reputación como entrenador al acabar con 25 años de ausencia del Coventry City de la máxima categoría. El excentrocampista inglés tomó un equipo en transición y lo llevó al título de la Championship, un logro que, según el propietario Doug King, no debe subestimarse dada la situación financiera de la segunda división.
«Ha hecho un trabajo fantástico; han sido 18 meses increíbles para nosotros y para él», declaró King a BBC CWR. «Estoy seguro de que está en modo reflexivo. Le dije: "No subestimes lo difícil que es lo que acabas de lograr". Ha hecho grandes cosas como jugador, pero salir de esta liga como campeones sin pago de paracaídas es un logro enorme que nadie le puede quitar".
- AFP
La búsqueda de un nuevo entrenador para el Chelsea
El éxito del Coventry coincide con la nueva crisis del Chelsea, que destituyó a Liam Rosenior el miércoles tras solo tres meses y cinco derrotas seguidas en la Premier. Por su larga trayectoria con los Blues, el nombre de Lampard suena para el banquillo londinense.
«Al final todos acabamos vinculados a todo; es un carrusel. Es decepcionante que los clubes nombren tres o cuatro entrenadores por temporada», apuntó King sobre la especulación. Mientras el Chelsea busca su próximo técnico, King confía en que el vínculo emocional que Lampard ha forjado en las Midlands lo mantenga en el CBS Arena.
Lampard encuentra su «lugar ideal» en Coventry
Tras una difícil etapa como entrenador interino del Chelsea en 2023, en la que perdió ocho de once partidos, Lampard parece haber recuperado el toque que le llevó al éxito inicial en el Derby County. King cree que el técnico de 46 años disfruta ahora más del fútbol que nunca desde que pasó al banquillo, tras comprometerse plenamente con el proyecto del Coventry.
«Se nota lo conectado que está [Lampard] emocionalmente con la ciudad; se ve lo que significó para él conseguir el ascenso y luego el título, y creo que ahora mismo se encuentra en un buen momento», explicó King. «Aun así, seguro que en verano llegará alguna oferta astronómica y deberá decidir, porque ha demostrado ser un entrenador de gran nivel; no voy a comentar nada al respecto, no puedo controlarlo».
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Prepararse para la vida en la Premier League
El Coventry avanza en los preparativos para su primera temporada en la Premier League en más de dos décadas. Aunque seguirán los rumores sobre Lampard —que ganó 44 de 84 partidos con el Chelsea en su primera etapa—, King se centra en la alegría del momento y en el camino que espera a los Sky Blues en la máxima categoría.
«Él está contento, yo estoy contento y todos estamos contentos. Sonreímos y no nos preocupamos por lo que pueda pasar con el entrenador», concluyó King.