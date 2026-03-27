El duelo de la Premier League entre el Manchester United y el Liverpool se ha trasladado a una hora de inicio insólita, mientras que el partido del Chelsea también se ha reprogramado a un horario poco habitual

En una decisión que habrá sorprendido a muchos aficionados que suelen acudir al estadio, el gran duelo entre el United y el Liverpool en Old Trafford se ha reprogramado para el domingo 3 de mayo. Sin embargo, en lugar de la tradicional franja horaria de última hora de la tarde, los dos rivales se enfrentarán ahora a una hora inusual: las 15:30 (hora británica).

El partido sigue siendo uno de los más vistos del fútbol mundial, y Sky Sports ha optado por conservar los derechos de retransmisión de este enfrentamiento. Aunque el inicio el domingo por la tarde es habitual, la hora concreta de las 15:30 supone una desviación de la franja habitual de las 16:30 del «Super Sunday».