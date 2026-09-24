«¡El dolor es demasiado grande!»: Gianluigi Donnarumma revela que los jugadores de Italia se niegan a hablar de la desilusión del Mundial mientras comienza la era de Roberto Mancini

La selección italiana sigue conmocionada por el devastador golpe que supuso quedarse fuera del Mundial de 2026 tras una dolorosa derrota en la tanda de penaltis ante Bosnia y Herzegovina en la final del play-off, un partido en el que Italia jugó con diez hombres durante la mayor parte del encuentro después de la temprana tarjeta roja a Alessandro Bastoni. Este revés histórico supone la tercera ausencia consecutiva de Italia en el torneo más importante del fútbol, una realidad impensable para un país que presume de cuatro títulos mundiales, el más reciente de ellos logrado en 2006.

Cuando, durante una entrevista con Sky Sport Italia, le preguntaron si los jugadores que participaron en ese fatídico play-off del Mundial se habían sentado a hablar sobre lo que salió tan mal, el portero del Manchester City admitió que el tema sigue siendo tabú. «La verdad es que entre nosotros no hubo ninguna conversación, más allá de hoy durante un minuto, porque sinceramente el dolor sigue siendo demasiado grande como para reabrir esa herida. Lo importante es mirar hacia delante, construir una gran Nazionale, y el seleccionador Mancini nos echará una gran mano con eso», explicó Donnarumma.