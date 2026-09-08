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El doblete de Erling Haaland asegura la victoria del Manchester City ante el Porto en la Champions League
El doblete de Haaland asegura la victoria en Oporto
Haaland marcó dos goles en el cómodo triunfo del City sobre el Porto en el arranque de su campaña en la Liga de Campeones. El delantero noruego dio continuidad a su gol de la victoria del fin de semana ante el Coventry con otra actuación decisiva. Abrió el marcador con un cabezazo bien colocado antes de marcar el segundo de la noche. El doblete eleva su impresionante registro a 36 goles en la Liga de Campeones en solo 40 partidos con el City.
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Los hombres de Maresca controlan el estreno europeo
El Manchester City dominó el partido desde el inicio y dio continuidad a su gran momento de forma en la competición doméstica tras tres victorias consecutivas en la Premier League. El adolescente Ayyoub Bouaddi causó una gran impresión en su primera titularidad con el primer equipo del club en el centro del campo.
El portero del Porto, Diogo Costa, evitó una derrota más abultada con una serie de excelentes paradas en la primera parte. El internacional portugués frustró por dos veces a Haaland con intervenciones soberbias de reflejos, además de detener remates de Phil Foden y Antoine Semenyo.
A pesar de los esfuerzos heroicos de Costa, el Porto tuvo problemas para generar una amenaza sostenida ante la defensa del Manchester City. El conjunto local no logró registrar ni un solo disparo durante unos primeros 45 minutos dominados por completo por los visitantes.
Al Oporto le cuesta medirse a rivales ingleses
El Porto de Francesco Farioli llegó al partido en un excelente momento de forma a nivel nacional, después de haber ganado sus cinco encuentros de la liga portuguesa esta temporada. Sin embargo, el salto ante un rival europeo resultó mucho más exigente.
Los locales generaron pocas ocasiones, con Alan Varela rozando el gol con un disparo colocado que se marchó fuera por poco y William Gomes sin encontrar portería. El portero del City, Gianluigi Donnarumma, acabó disfrutando de una noche tranquila y terminó el partido sin tener que intervenir.
La derrota prolonga el pobre historial del Porto ante equipos ingleses en Europa. Los campeones de Europa de 2004 solo han ganado dos de sus últimos 17 partidos contra rivales ingleses.
- AFP
El derbi de Mánchester espera a los Cityzens victoriosos
Tras haber caído eliminado anteriormente ante el Real Madrid en cada una de las tres últimas temporadas, el City quiere volver a llegar hasta el final. El club aspira a levantar el trofeo de la Liga de Campeones por primera vez desde su temporada del triplete en 2023.
Ahora, la atención vuelve a centrarse en las competiciones domésticas para ambos equipos tras sus compromisos europeos de entre semana. El Manchester City afronta un crucial derbi de Mánchester ante su rival, el Manchester United, en la Premier League. Mientras, el Oporto intentará rehacerse de su decepción europea cuando regrese a la acción en la Liga de Portugal ante el Casa Pia.
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