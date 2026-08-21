El Manchester United se ha marcado como prioridad clara este verano reforzar su centro del campo tras la salida de Casemiro y una lesión de gravedad de Manuel Ugarte, que ha dejado a Carrick con pocas opciones. El club ya se ha movido en el mercado, asegurando el fichaje de Andrey Santos procedente del Chelsea por 48 millones de libras y activando la cláusula de rescisión de 35 millones de libras de Youri Tielemans en el Aston Villa para aportar una experiencia muy necesaria.

Según las informaciones, el United ha centrado ahora toda su atención en Baleba y ha presentado una oferta inicial de 60 millones de libras más 5 millones en variables. Aunque el Brighton considera que la propuesta está ligeramente por debajo de su valoración, las negociaciones positivas entre ambos clubes continúan.



