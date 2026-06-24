El director general del Atlético de Madrid, Gil Marín, «lamenta profundamente» las declaraciones públicas de Julián Álvarez sobre su traspaso y acusa al Barcelona de «mentiras y falta de respeto»

La directiva del Atlético está enfadada con el Barcelona y también con Álvarez por sus recientes declaraciones. Tras la victoria de Argentina 2-0 sobre Austria en el Mundial, el delantero dijo a ESPN: «No es el momento de hablar, pero no quiero esconderme. He hablado con quien tenía que hablar en el Atlético y creo que lo mejor para todos es un traspaso; quiero cumplir mi sueño». Sus palabras, que confirmaban su deseo de marcharse, han molestado a la directiva.

«Lamento profundamente sus comentarios. No era el día adecuado para hacer esas declaraciones: era el día de Messi y de la selección argentina, no el de Julián», añadió Gil Marín. A pesar del deseo del jugador de empezar de cero, el consejero delegado insistió en que la postura del club sigue siendo firme: «Julián tiene un sueño, y nosotros, en el Atlético, también tenemos sueños. Ha hablado con nosotros y conoce nuestra postura; hemos sido muy claros. El Atlético no quiere ceder sus derechos. Es un gran jugador y estamos orgullosos de que juegue con nosotros».