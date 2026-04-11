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El director ejecutivo del Liverpool pide a los aficionados que consideren los «hechos» antes de las protestas por la subida de los precios de las entradas
El Liverpool defiende la subida del precio de las entradas
El director ejecutivo del Liverpool ha justificado la subida de precios de las entradas para la temporada 2026-27 por las presiones financieras del club. En una carta a los abonados, el director ejecutivo, Hogan, explicó que los gastos de los días de partido han subido un 85 % en diez años, así que el club ha incrementado las entradas un 3 % para cubrir lo que llama «costes incontrolables», como las facturas de servicios y los impuestos comerciales. La medida ha provocado una fuerte reacción entre los aficionados.
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Hogan insta a sus seguidores a basar cualquier protesta en hechos
Hogan pidió a los aficionados que consideraran el contexto financiero de esta decisión. El presidente del Liverpool también argumentó que los Reds han subido los precios con más cautela que sus rivales de la Premier League.
«En las próximas semanas,
pedimos que cualquier protesta o debate se base en hechos: qué cambia, por qué y qué implica en la práctica», escribió en su mensaje a los aficionados.
En la última década solo hemos subido
las entradas un 4 %. Ahora, ligar cualquier aumento a la inflación prevista del 3 % para la temporada 2026/27 nos parece la forma más justa y transparente de afrontar costes inevitables.
Además, recordó que otros equipos de la liga han subido las entradas un 17 % desde 2016/17,
frente al 4 % de Liverpool.
Los aficionados retirarán las banderas de Anfield
La afición ha reaccionado de forma inmediata y evidente: el grupo Spion Kop 1906 ha anunciado que, desde este fin de semana, retirará sus banderas y pancartas en señal de frustración.
«Todas las banderas de Spion Kop 1906 desaparecerán de Anfield en los partidos que quedan», anunció el grupo, citado por la BBC. «No nos queda otra opción. Cada año, el aumento de los costes deja a más aficionados sin fútbol. ¿Qué es Anfield sin su latido? Hagan lo correcto por el futuro de nuestro deporte. Escuchen el latido».
- AFP
¿Y ahora qué?
El Liverpool, quinto en la Premier League, se prepara para visitar al Fulham. Está a seis puntos del Manchester United, tercero, y a cinco del Aston Villa, cuarto. Después, los Reds recibirán al París Saint-Germain en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones la próxima semana.