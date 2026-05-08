El director deportivo lo confirma: el hermano menor de una estrella mundial ficha por el Bayern de Múnich

Como Kvaratskhelia es menor de edad y Georgia no pertenece a la UE, no podrá firmar un contrato definitivo hasta los 18 años. Una opción es que un club asociado de la red Red&Gold lo fiche primero, para luego traspasarlo.

Su hermano enfrentó el mismo obstáculo: el Bayern, convencido de su talento, no halló un club de cesión idóneo. Tras pasar por el Rubin Kazán y el Dinamo Batumi, acabó en el Nápoles y luego en el PSG, donde hoy se le considera uno de los mejores delanteros del mundo.

Ya hay un precedente: Bara Sapoko Ndiaye recorrió la misma ruta desde Gambino Stars Africa y, tras cuatro partidos en la Bundesliga, se espera que este verano fiche por el Bayern.