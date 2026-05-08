El Bayern de Múnich podría fichar al hermano menor de la estrella del PSG, Khvicha Kvaratskhelia. El director deportivo, Christoph Freund, confirmó que Tornike Kvaratskhelia entrena con el equipo sub-17, lo que hace que su incorporación sea una opción seria.
Traducido por
El director deportivo lo confirma: el hermano menor de una estrella mundial ficha por el Bayern de Múnich
Víspera del partido contra el VfL Wolfsburgo, Freund confirmó que el hermano menor de la estrella del PSG entrena con el club alemán. El joven de 16 años ya participó en sesiones de trabajo y jugó un amistoso con el sub-17.
«Sería exagerado decir que ya es tan bueno como su hermano, pero es un joven con talento y seguiremos su evolución», añadió Freund.
Como Kvaratskhelia es menor de edad y Georgia no pertenece a la UE, no podrá firmar un contrato definitivo hasta los 18 años. Una opción es que un club asociado de la red Red&Gold lo fiche primero, para luego traspasarlo.
Su hermano enfrentó el mismo obstáculo: el Bayern, convencido de su talento, no halló un club de cesión idóneo. Tras pasar por el Rubin Kazán y el Dinamo Batumi, acabó en el Nápoles y luego en el PSG, donde hoy se le considera uno de los mejores delanteros del mundo.
Ya hay un precedente: Bara Sapoko Ndiaye recorrió la misma ruta desde Gambino Stars Africa y, tras cuatro partidos en la Bundesliga, se espera que este verano fiche por el Bayern.