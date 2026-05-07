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El director del Manchester United dimite, y la era Ineos inicia una nueva fase con una reorganización administrativa
Brailsford abandona la junta directiva del Manchester United
Según The Independent, Brailsford ha renunciado a su cargo de consejero en Old Trafford. El Registro Mercantil confirmó que su mandato terminó el 30 de abril. El directivo de 62 años ocupaba el puesto desde febrero de 2024, tras la compra de una participación minoritaria del club por parte de Sir Jim Ratcliffe a través de Ineos. Dirigió una auditoría del área deportiva antes y después de la inversión de Ratcliffe, marcando la estrategia del nuevo grupo propietario.
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El cambio administrativo refleja la evolución de las responsabilidades
La decisión refleja un cambio en las responsabilidades de Brailsford dentro de Ineos. En junio se anunció que reduciría su participación diaria en el United. Al dejar el consejo, puede centrarse de nuevo en su papel como director deportivo de Ineos, donde supervisa varios proyectos, incluido el ciclismo.
Durante su paso por el club, asistió a partidos y entrenamientos y representó a Ratcliffe en los primeros meses de la nueva propiedad.
Parte de una transición estructural más amplia
La etapa de Brailsford como directivo coincidió con un turbulento periodo de transición para los Red Devils. En su única temporada completa en la junta, el club terminó decimoquinto en la Premier League y perdió la final de la Europa League. Pese a estos resultados, la dirección de Ineos se centró en detectar las áreas que necesitaban mejoras estructurales. Brailsford analizó las operaciones futbolísticas y señaló los aspectos que debían modernizarse.
Su salida se ve como la siguiente fase de la reestructuración: con expertos ya en cargos ejecutivos, su supervisión directa ya no es necesaria.
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El United avanza con la nueva estructura
La reorganización administrativa del United llega cuando el equipo muestra mejoras en el campo: es tercero en la Premier League y ya está clasificado para la Liga de Campeones a falta de tres jornadas. Aunque Brailsford ya no tiene cargo directivo, su influencia permanece en el proyecto deportivo de Ineos. Estos cambios estructurales indican que los propietarios buscan una fase más estable, mientras el United intenta regresar a la élite europea.