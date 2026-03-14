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El director del Borussia Dortmund confirma que las negociaciones por el contrato de Nico Schlotterbeck siguen en curso, a pesar del interés del Real Madrid y del Liverpool
Ricken mantiene la calma ante las negociaciones
En declaraciones a Ruhr Nachrichten, Ricken destacó que la relación entre el club y el jugador sigue siendo sólida, a pesar de que aún no se haya firmado ningún contrato. «Con Nico seguimos manteniendo un diálogo fluido y de confianza. Eso demuestra el aprecio mutuo, porque en ese aspecto tenemos las cosas muy claras. Además, compartimos unas expectativas comunes y actuamos en consecuencia», explicó el directivo de 49 años.
Aunque el tono de las conversaciones es positivo, el club es consciente de que no puede dejar que la situación se prolongue indefinidamente. El contrato actual de Schlotterbeck expira en el verano de 2027, pero los responsables del BVB están presionando para que se tome una decisión cuanto antes, a fin de poder planificar la plantilla. Esperan evitar llegar al último año de su contrato, lo que debilitaría significativamente su posición negociadora en caso de que un grande europeo formalizara su interés durante la próxima ventana de fichajes.
- AFP
La perspectiva de Niko Kovac
El cuerpo técnico también está ansioso por llegar a un acuerdo, y el entrenador Niko Kovac ha destacado la importancia del defensa para su esquema táctico. Sin embargo, el técnico se ha mostrado prudente para no sobrepasar sus límites durante el proceso de negociación. «El entrenador no tiene nada que ver con esto; en última instancia, se trata del club, y el club está por encima de todo», declaró Kovac durante una reciente rueda de prensa.
Kovac admitió que una conclusión rápida beneficiaría a todas las partes implicadas, aunque se muestra paciente en cuanto al calendario. Señaló que, aunque aún queda tiempo, lo ideal sería que el asunto se resolviera antes de que se reabra el mercado. La atención del entrenador sigue centrada en el terreno de juego, donde Schlotterbeck continúa liderando una defensa que ha ayudado a mantener al Dortmund en la lucha por el título de la Bundesliga esta temporada.
El factor Felix Nmecha
El Dortmund ya ha tomado medidas para asegurarse otros pilares fundamentales de su equipo, tras confirmar recientemente la renovación del contrato a largo plazo del centrocampista alemán Félix Nmecha hasta 2030. El club espera que el compromiso de Nmecha con el proyecto sirva como reclamo para fichajes, demostrando a Schlotterbeck y a otros posibles objetivos que el Westfalenstadion es un lugar donde los mejores jugadores pueden cumplir sus ambiciones. Ricken y la directiva están utilizando estas renovaciones para manifestar su intención de competir al más alto nivel.
A pesar de estas señales positivas, el punto conflictivo para Schlotterbeck sigue siendo la búsqueda de títulos. Según se informa, el exjugador del Friburgo está decidido a asegurarse de estar en un club capaz de ganar trofeos importantes con regularidad. El Dortmund, que actualmente ocupa el segundo puesto de la tabla, debe convencerlo de que se puede acortar la distancia con respecto a los primeros. La marcha de otras figuras veteranas como Niklas Süle no ha hecho más que aumentar la urgencia del club por retener a sus jugadores más fiables.
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Hacer frente a los grandes de Europa
Es imposible ignorar el interés procedente del extranjero, ya que el Real Madrid se ha visto frecuentemente vinculado a un posible fichaje del defensa zurdo. El Madrid lleva tiempo ojeando el mercado alemán en busca de refuerzos defensivos, y Schlotterbeck encaja en el perfil de un central moderno, con buen manejo del balón y capaz de dirigir el juego desde la zaga. También se cree que el Liverpool está siguiendo de cerca la situación, ya que busca renovar sus opciones defensivas bajo su nuevo cuerpo técnico.
El Dortmund se encuentra en una situación habitual, en la que debe equilibrar el deseo de retener a sus mejores talentos con la realidad del mercado de fichajes. Si no se llega pronto a un acuerdo, el club podría verse obligado a considerar ofertas en verano para asegurarse de recibir una cantidad adecuada.
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