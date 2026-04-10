El director del Bayern de Múnich descarta rotundamente la salida de Michael Olise ante los rumores de un traspaso millonario al Real Madrid

Mensaje claro desde el Allianz Arena: Olise no se vende. En una reciente entrevista con Sky Germany, el director deportivo del Bayern confirmó que el francés se queda.

Eberl, de 52 años, fue tajante: «No, es sencillo: no». Así zanjó cualquier esperanza de los clubes rivales de llevarse al exjugador del Crystal Palace este verano.