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El director del Bayern de Múnich descarta rotundamente la salida de Michael Olise ante los rumores de un traspaso millonario al Real Madrid
Eberl lanza un rotundo «no» a los posibles pretendientes
Mensaje claro desde el Allianz Arena: Olise no se vende. En una reciente entrevista con Sky Germany, el director deportivo del Bayern confirmó que el francés se queda.
Eberl, de 52 años, fue tajante: «No, es sencillo: no». Así zanjó cualquier esperanza de los clubes rivales de llevarse al exjugador del Crystal Palace este verano.
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Rechazada la cuantiosa oferta del Real Madrid
El Real Madrid ha sido el club más mencionado como interesado en el jugador de 24 años, y se asegura que su presidente, Florentino Pérez, estaba dispuesto a autorizar una oferta astronómica. Se había sugerido que el campeón de España estaba dispuesto a pagar hasta 165 millones de euros (144 millones de libras esterlinas/194 millones de dólares) para ficharlo.
Sin embargo, al Bayern no le preocupan estas cifras: tras reuniones internas, concluyeron que ni siquiera sumas astronómicas los harían venderlo. Es una postura inusual en el mercado actual, pero subraya lo clave que ven a Olise para su futuro.
Proyecto a largo plazo en Múnich
Eberl subrayó que el club ve a Olise como una pieza clave de la plantilla que construyen bajo la dirección de Vincent Kompany. «Tenemos un proyecto a largo plazo. Michael se siente muy a gusto. Y se ve que el equipo puede tener éxito», afirmó Eberl. El director deportivo considera que el entorno actual del jugador es ideal para su crecimiento.
Además, afirmó que, si el equipo mantiene este nivel de juego, no habrá motivos para que se marche.
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Entre bastidores del fichaje de Olise
Eberl, mirando al futuro, recordó lo bien que Olise se integró en el club desde el principio. El director deportivo reveló que las negociaciones iniciales fueron muy sencillas, lo que sentó las bases para la actual felicidad del jugador en Alemania. «La primera conversación fue muy distendida. Hablamos con todas las partes implicadas sobre cuestiones deportivas», afirmó.
La rapidez con la que se cerró el acuerdo sigue siendo un motivo de orgullo para la directiva del Bayern. Eberl añadió: «Cuando nos dijeron que Michael se veía en el Bayern, nos sentamos juntos y todo fue muy armonioso desde el principio».