El director del Bayern de Múnich confirma que las negociaciones contractuales con el lateral están «en suspenso», a pesar de que el gigante de la Bundesliga espera llegar a un nuevo acuerdo

El quid de la cuestión parece ser una diferencia sustancial en las expectativas salariales entre el entorno del jugador y la directiva del club. Según algunas informaciones, Laimer, que actualmente gana entre 8 y 9 millones de euros al año, busca un aumento significativo de su salario. Dado que el centrocampista cumplirá 29 años en mayo, sus representantes estarían buscando un contrato por valor de aproximadamente 15 millones de euros al año, incluyendo bonificaciones, ya que consideran que esta es su última oportunidad para firmar un contrato importante en su carrera.

Sin embargo, el Bayern se muestra reacio a satisfacer esas demandas, ya que busca mantener una estructura salarial sostenible. Para poner las cifras en contexto, se cree que los fichajes de alto perfil Luis Díaz y Michael Olise ganan aproximadamente 14 y 13 millones de euros, respectivamente. Según se informa, la jerarquía del Allianz Arena se muestra cautelosa a la hora de inflar la masa salarial más allá de los límites establecidos para el fiable lateral.