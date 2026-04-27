El director del Bayern de Múnich actualiza el contrato de Harry Kane y confirma su postura sobre el fichaje de Michael Olise

Aunque el futuro de Kane parece decidido, el Bayern lanza una advertencia: no se acerquen a Olise. El extremo francés vive un gran momento y es clave en la lucha del club por el triplete. Liverpool lo sigue para reemplazar a Salah, pero el Bayern no lo venderá.

Rummenigge fue tajante al valorar al ex del Crystal Palace: «Es un jugador maravilloso, reservado y excepcional; su forma de jugar es casi mágica. En 2009 el Chelsea ofreció una cifra récord por Franck Ribéry; acudí a nuestro director financiero, Karl Hopfner, y a Uli Hoeneß para valorarlo. Lo discutimos dos horas. Al final decidimos que nunca venderíamos a un jugador que nos hiciera falta en el campo. Y esa norma no escrita sigue vigente. Por un futbolista como Olise no hay cantidad que nos haga dudar».