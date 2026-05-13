El director del Barcelona arremete contra Florentino Pérez por sus ataques «patéticos» y acusa al presidente de «encubrir» los dos desastrosos años del Real Madrid

Antes del partido contra el Alavés, Yuste criticó la rueda de prensa de Pérez. El presidente del Barça afirmó que las acusaciones sobre el caso Negreira y el favoritismo arbitral buscan desviar la atención de los escasos éxitos nacionales del Real Madrid frente a su rival catalán.

«Las palabras de Florentino me parecieron patéticas y llenas de falsedades», afirmó Yuste. «Esta maniobra para encubrir un desastre deportivo que dura ya dos años no le llevará a ninguna parte. Es una cortina de humo para intentar justificar una mala gestión deportiva. Los culés estamos muy contentos y nada nos quitará nuestra alegría».