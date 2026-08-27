El director ejecutivo de fútbol del Santos, Mattos, se apresuró a descartar las sugerencias de que el delantero estuviera arrastrando una lesión o de que se hubiera quedado fuera únicamente por las reservas sobre la superficie artificial del Nubank Parque.

Al explicar la política de rotaciones del club, Mattos declaró a GETV: "Neymar está disponible para el Santos al 1.000 % en todo momento. Siempre. Neymar jugó contra el Atletico-MG el año pasado sobre césped sintético. Tiene alrededor de 33, 34 años. Tenemos que gestionar su carga de trabajo en determinadas situaciones. Así que, de mutuo acuerdo entre el cuerpo técnico y la dirección de fútbol, consideramos que lo mejor era darle descanso. Es una cuestión de estrategia".