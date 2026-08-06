Una de las preguntas a las que se enfrenta Guimaraes es: ¿dónde encaja en el equipo de Mikel Arteta? El Arsenal ya cuenta con jugadores como Declan Rice, Martin Odegaard, Eberechi Eze, Martin Zubimendi, Mikel Merino y Ethan Nwaneri.

Cuando esa pregunta se le planteó recientemente a Jeremie Aliadiere, el miembro del equipo de los ‘Invincibles’ dijo a GOAL: «Es complicada porque acabas de terminar la temporada con Zubimendi, no pudo ni entrar en un equipo. Myles Lewis-Skelly acaba de entrar y, de la nada, se hizo con ese puesto en el centro del campo. Dicho eso, sí siento que probablemente Myles no empezará la temporada en esa posición.

»Simplemente creo que, si Guimaraes fuera a venir, obviamente todo depende de quién esté disponible para jugar de inmediato porque todos esos chicos que han ido al Mundial probablemente volverán más tarde igualmente y puede que no estén listos para empezar la temporada. Pero creo que Guimaraes es un jugador top, de máximo nivel.

»¿Dónde encajaría en ese sistema? Es difícil decirlo porque cuando tienes ahí a Declan Rice, tienes a Martin Odegaard, que ha jugado bien, tienes a Eze, que también puede hacer un gran trabajo.

»Entonces, ¿lo pondrías como número seis, como el más defensivo de los tres? No lo sé, porque a Guimaraes también le encanta ir hacia adelante, marcar goles y aparecer arriba. Así que no lo sé. Realmente no sé cómo harán para que encaje. Pero, en fin, creo que siempre es genial tener grandes jugadores y buenas opciones, y después Mikel puede hacer que funcione como él lo vea.»