El dilema de Mourinho en el Bernabéu: ¿cómo equilibrar el arsenal de estrellas sin que se derrumbe la solidez defensiva?

La solución comienza por reorganizar los roles dentro de la línea ofensiva. Vinicius, Mbappé y Rodrygo tienden a jugar con total libertad, y a menudo dejan descubiertos los espacios a sus espaldas. Mourinho, conocido por su capacidad de imponer orden incluso a las mayores estrellas, asignará tareas defensivas específicas a cada jugador.

No habrá excepciones; incluso a Mbappé se le exigirá presionar al lateral derecho rival en los momentos adecuados, mientras que a Vinicius se le pedirá replegarse para apoyar al lateral izquierdo en los contraataques.

En cuanto a Bellingham, que destaca por una gran capacidad física, será reconvertido en un eje ofensivo-defensivo que equilibre la contribución al ataque con el repliegue hacia el centro del campo. Rodrygo, tras su regreso, será utilizado como opción rotativa con un mayor compromiso defensivo en los partidos difíciles.

En lo que respecta a Diomandé y Ceballos, serán empleados como primeras herramientas de presión; Ceballos, con su gran estatura, contribuirá a interceptar los balones largos, y Diomandé, con su velocidad, cerrará los espacios en las bandas.

Esta disciplina no se impondrá solo con palabras, sino a través de entrenamientos intensivos de presión alta organizada, un estilo que Mourinho conoce bien de sus etapas anteriores en el Chelsea y el Inter de Milán.

El resultado esperado es transformar el ataque de un grupo de individualidades en una unidad cohesionada que proteja la retaguardia defensiva.