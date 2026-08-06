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El dilema de Mourinho en el Bernabéu: ¿cómo equilibrar el arsenal de estrellas sin que se derrumbe la solidez defensiva?

FEATURES
Real Madrid
Primera División
Vinicius Junior
J. Bellingham
K. Mbappe
Y. Diomande
C. Espi
J. Mourinho
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Côte d’Ivoire
Portugal

El técnico portugués, ante la prueba del control y la capacidad.

El Real Madrid atraviesa una fase de transición delicada con el regreso de José Mourinho al banquillo, en medio del anuncio del acuerdo para renovar el contrato de la estrella brasileña Vinicius Junior con la directiva del conjunto merengue. 

El conjunto merengue cuenta con un arsenal ofensivo excepcional que incluye a Vinicius, Mbappé, Bellingham y Rodrygo, este último de regreso tras la lesión, además del recién llegado Yan Diomandé y el delantero español Carlos Espí. No obstante, esta potencia ofensiva plantea interrogantes fundamentales sobre el equilibrio defensivo, ya que la mayoría de estos jugadores presenta una notable falta de compromiso defensivo. 

Mourinho se apoya históricamente en la disciplina táctica y la solidez defensiva, por lo que afronta un gran reto para integrar a estas estrellas sin sacrificar su identidad.

  • Redefinición de los roles ofensivos y la imposición de la disciplina colectiva

    La solución comienza por reorganizar los roles dentro de la línea ofensiva. Vinicius, Mbappé y Rodrygo tienden a jugar con total libertad, y a menudo dejan descubiertos los espacios a sus espaldas. Mourinho, conocido por su capacidad de imponer orden incluso a las mayores estrellas, asignará tareas defensivas específicas a cada jugador.

    No habrá excepciones; incluso a Mbappé se le exigirá presionar al lateral derecho rival en los momentos adecuados, mientras que a Vinicius se le pedirá replegarse para apoyar al lateral izquierdo en los contraataques.

    En cuanto a Bellingham, que destaca por una gran capacidad física, será reconvertido en un eje ofensivo-defensivo que equilibre la contribución al ataque con el repliegue hacia el centro del campo. Rodrygo, tras su regreso, será utilizado como opción rotativa con un mayor compromiso defensivo en los partidos difíciles.

    En lo que respecta a Diomandé y Ceballos, serán empleados como primeras herramientas de presión; Ceballos, con su gran estatura, contribuirá a interceptar los balones largos, y Diomandé, con su velocidad, cerrará los espacios en las bandas.

    Esta disciplina no se impondrá solo con palabras, sino a través de entrenamientos intensivos de presión alta organizada, un estilo que Mourinho conoce bien de sus etapas anteriores en el Chelsea y el Inter de Milán.

    El resultado esperado es transformar el ataque de un grupo de individualidades en una unidad cohesionada que proteja la retaguardia defensiva.

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  • Construir un centro del campo sólido como escudo protector: proteger una posesión adelantada

    Con jugadores ofensivos menos comprometidos defensivamente, Mourinho se apoyará en una dupla o un trío fuerte en el centro del campo: Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde y Eduardo Camavinga conforman una base ideal.

    Tchouaméni sería el ancla defensiva que cubre los espacios que deja Bellingham al avanzar, mientras que Valverde contribuye a la rápida transición de la defensa al ataque, y Camavinga, con su versatilidad, puede jugar como lateral adicional o como mediocentro defensivo.

    Mourinho podría recurrir a un 4-2-3-1 o a un 4-3-3 más sólido, con dos jugadores siempre por delante de la defensa, un esquema que permite a las estrellas ofensivas lanzarse con libertad sin temor a los huecos.

    En los grandes partidos, Mourinho podría sacrificar temporalmente una banda ofensiva para aumentar la densidad numérica en el centro del campo, aprovechando su experiencia en la gestión de encuentros cerrados. De esta manera, el mediocampo se convierte en un escudo que protege a la defensa y da al ataque la seguridad para lanzarse.

  • Reforzar la línea defensiva del Merengue y sacar provecho de los nuevos fichajes

    La presencia de Dean Huijsen, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Marc Cucurella le da a Mourinho múltiples opciones en la parcela defensiva.

    Huijsen, por su altura y su capacidad para jugar con el balón, será un elemento fundamental en la construcción del juego desde atrás, mientras que Konaté aporta contundencia física. Asimismo, a los laterales Dumfries y Cucurella se les exigirá una incorporación limitada, con énfasis en un repliegue rápido.

    Se espera que Mourinho entrene a la defensa para jugar en distancias cortas y cerrar los espacios, especialmente ante la velocidad ofensiva de los rivales. También recurrirá a la presión adelantada para reducir la carga sobre la línea defensiva.

    Este refuerzo permite a los jugadores de ataque mantener sus roles ofensivos sin una preocupación excesiva, ya que la defensa es ahora más capaz de lidiar con las posibles brechas.

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  • La gestión de la rotación entre las estrellas y el mantenimiento del entusiasmo

    Con tantas estrellas, la rotación se convierte en una necesidad. Mourinho no puede alinear a Vinicius, Mbappé, Bellingham, Rodrygo, Diomandé y Espí a la vez de forma habitual.

    Dependerá de un sistema de rotación inteligente que mantenga a todos en forma y reduzca la frustración. En los partidos sencillos, podría dar la titularidad a Espí o a Diomandé para dar descanso a las estrellas, mientras que en los grandes encuentros se centrará en el once más equilibrado.

    Mourinho es hábil en la gestión de las grandes personalidades; convencerá a los jugadores de que el interés colectivo está por encima del individual, aprovechando su experiencia en el trato con estrellas como Ronaldo e Ibrahimovic en el pasado. Además, aprovechará los periodos de lesión o sanción para probar diferentes alineaciones.

    Esta rotación garantiza que el conjunto blanco no dependa de un grupo fijo, sino que cuente con una profundidad que le permita competir en todos los frentes sin desgaste.

  • El aspecto psicológico y el liderazgo en el terreno de juego: la misión que Mourinho domina

    Mourinho es conocido por su capacidad para forjar espíritu de lucha y disciplina, así que, tras varias temporadas marcadas por cierta relajación, volverá a implantar la cultura de ganar a cualquier precio y motivará a los jugadores ofensivos para que vean la defensa como parte de su responsabilidad, no como una carga.

    A través de reuniones individuales y entrenamientos colectivos, dejará claro a cada jugador su papel dentro del sistema; Vinicius, tras la renovación, estará más estable, y Mbappé se beneficiará de las indicaciones de un técnico centrado en aprovechar al máximo sus cualidades.

    También Bellingham, como posible capitán, será utilizado como puente entre las líneas. Este liderazgo transformará al equipo de un grupo de talentos en una unidad cohesionada capaz de defender atacando y de atacar defendiendo.

    En definitiva, Mourinho tiene las herramientas y la experiencia para resolver el dilema del equilibrio. Imponiendo disciplina, construyendo un centro del campo sólido, reforzando la defensa, gestionando las rotaciones y ejerciendo un liderazgo psicológico, puede convertir el arsenal ofensivo en una fuerza equilibrada que compita por todos los títulos.

    El reto es enorme, pero su historial demuestra que es capaz de transformar a las estrellas en un ejército organizado. El Real Madrid bajo su dirección podría presenciar un regreso a la solidez que ha echado en falta, sin renunciar a la emoción ofensiva por la que es conocido, pues el éxito depende del compromiso de los jugadores con la visión colectiva, algo que Mourinho se encargará de garantizar desde el primer día.

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