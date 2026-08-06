El dilema de Mourinho en el Bernabéu: ¿cómo equilibrar el arsenal de estrellas sin que se derrumbe la solidez defensiva?

El Real Madrid atraviesa una fase de transición delicada con el regreso de José Mourinho al banquillo, en medio del anuncio del acuerdo para renovar el contrato de la estrella brasileña Vinicius Junior con la directiva del conjunto merengue.
El conjunto merengue cuenta con un arsenal ofensivo excepcional que incluye a Vinicius, Mbappé, Bellingham y Rodrygo, este último de regreso tras la lesión, además del recién llegado Yan Diomandé y el delantero español Carlos Espí. No obstante, esta potencia ofensiva plantea interrogantes fundamentales sobre el equilibrio defensivo, ya que la mayoría de estos jugadores presenta una notable falta de compromiso defensivo.
Mourinho se apoya históricamente en la disciplina táctica y la solidez defensiva, por lo que afronta un gran reto para integrar a estas estrellas sin sacrificar su identidad.