El difícil camino de los países árabes en el Mundial: una situación ideal para Egipto, complicada para Marruecos y Arabia Saudí, y desastrosa para Argelia

A solo unos 70 días del inicio de la Copa del Mundo de 2026, ocho selecciones árabes se preparan para vivir una experiencia excepcional en la que se considera la edición más grande y con mayor extensión geográfica de la historia del torneo, ya que los partidos se disputarán en Estados Unidos, Canadá y México, en decenas de ciudades repartidas a lo largo de miles de kilómetros.

Las selecciones árabes participantes son: Egipto, Arabia Saudí, Marruecos, Argelia, Túnez, Catar, Irak y Jordania.

Aunque todas disputarán tres partidos en la fase de grupos, las condiciones de viaje y desplazamiento entre ciudades varían considerablemente, lo que coloca a algunas selecciones en una situación relativamente cómoda, mientras que otras se enfrentarán a agotadores retos logísticos, según informa el sitio web «Sky News».