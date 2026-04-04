Goal.com
En directo
FBL-WC-2018-MATCH34-KSA-EGYAFP
Abdelmawgood Samir

Traducido por

El difícil camino de los países árabes en el Mundial: una situación ideal para Egipto, complicada para Marruecos y Arabia Saudí, y desastrosa para Argelia

World Cup
Egypt
Morocco
Iraq
Jordan
Qatar
Algeria
Saudi Arabia
Tunisia
Egipto
Marruecos
Irak
Jordania
Catar
Argelia
Arabia Saudita
Túnez

El camino de las selecciones árabes en el Mundial de 2026...

A solo unos 70 días del inicio de la Copa del Mundo de 2026, ocho selecciones árabes se preparan para vivir una experiencia excepcional en la que se considera la edición más grande y con mayor extensión geográfica de la historia del torneo, ya que los partidos se disputarán en Estados Unidos, Canadá y México, en decenas de ciudades repartidas a lo largo de miles de kilómetros.

Las selecciones árabes participantes son: Egipto, Arabia Saudí, Marruecos, Argelia, Túnez, Catar, Irak y Jordania.

Aunque todas disputarán tres partidos en la fase de grupos, las condiciones de viaje y desplazamiento entre ciudades varían considerablemente, lo que coloca a algunas selecciones en una situación relativamente cómoda, mientras que otras se enfrentarán a agotadores retos logísticos, según informa el sitio web «Sky News».

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Los Faraones están en una situación ideal

    La selección de Egipto es la que tiene más suerte en cuanto al calendario de partidos, ya que solo tendrá que recorrer unos 460 kilómetros entre las ciudades de Seattle (Estados Unidos) y Vancouver (Canadá), dos ciudades vecinas situadas en la frontera, lo que le proporcionará estabilidad física y mental durante la fase de grupos.

    • Anuncios
  • Iraq WC ticketsGetty

    Irak se encuentra en una situación relativamente tranquila

    Por su parte, la selección de Irak disputará sus partidos en ciudades cercanas entre sí en la costa este de Norteamérica, desplazándose entre Boston, Filadelfia y Toronto, con una distancia total de unos 1200 kilómetros, una de las más cortas en comparación con el resto de selecciones.

  • FBL-WC-2026-CAF-TUN-GEQAFP

    Vuelos de media distancia a Catar y Túnez

    Las selecciones de Catar y Túnez se enfrentarán a un reto moderado en cuanto al desplazamiento.

    Las «Águilas de Cartago» jugarán entre Monterrey (México) y Kansas (Estados Unidos), en un viaje de unos 1700 kilómetros.

    Por su parte, la selección de Catar comenzará su recorrido en Santa Clara, se dirigirá a Vancouver y terminará en Seattle, con una distancia total de unos 1730 kilómetros.

  • Morocco v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Vuelos de larga distancia a Arabia Saudí, Jordania y Marruecos

    La situación parece más complicada para las selecciones de Arabia Saudí, Jordania y Marruecos, que recorrerán distancias que oscilan entre los 2200 y los 2800 kilómetros.

    La selección saudí se desplazará entre Miami, Atlanta y Houston, en un arduo viaje a través de estados muy distantes entre sí.

    Por su parte, Jordania comenzará en Santa Clara antes de volar a Texas para disputar su último partido en Arlington, recorriendo unos 2700 kilómetros.

    Por su parte, la selección marroquí recorrerá las ciudades de Nueva Jersey, Boston y Atlanta, en la ruta más larga de las tres selecciones, con una distancia que supera los 2800 kilómetros.

  • Algeria v Guatemala - International FriendlyGetty Images Sport

    Argelia... El calendario más difícil del torneo

    La selección de Argelia es la que tendrá que hacer frente a la mayor parte de las dificultades, ya que recorrerá cerca de 6000 kilómetros durante la fase de grupos.

    Los «Guerreros del Desierto» comenzarán su andadura en Kansas, para luego viajar a Santa Clara, en el extremo occidental de Estados Unidos, antes de regresar de nuevo a Kansas para disputar el tercer partido, en un calendario que se considera el más difícil de todas las selecciones árabes.

    Si bien las distancias marcan la diferencia entre el descanso y el agotamiento, la preparación física y la organización logística serán factores decisivos en el rendimiento de las selecciones árabes durante esta edición histórica del Mundial, que se extiende a lo largo de tres países y dos continentes, en una experiencia sin precedentes en la historia del fútbol mundial.