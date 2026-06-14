«El día que viene cumplo 59 años... y sigo siendo un tonto»: Jürgen Klopp se disculpa por un comentario «que se le escapó sin pensar» dirigido al seleccionador nacional Julian Nagelsmann

El jueves, durante la inauguración del Mundial, Klopp —como comentarista en MagentaTV— dijo sobre la selección alemana: «Por suerte, Julian Nagelsmann es quien alinea al equipo... todavía». Müller añadió entre risas: «¡Kloppo, si apenas es junio! Tú ya estás en septiembre».

Sus palabras, que sugerían la destitución de Nagelsmann tras un posible fracaso en el Mundial, generaron revuelo aunque probablemente fueran una broma. Exjugadores como Stefan Effenberg y Andreas Möller las criticaron en Sport1. «Eso no se puede hacer, es un poco irrespetuoso», añadió Möller.