La negativa del español Pep Guardiola a dirigir a la selección de Italia no fue una mera decisión personal, sino que dejó al descubierto muchos de los problemas que vive la "Azzurra" en los últimos años, y reabrió el debate sobre las razones del declive de una de las mayores selecciones del mundo, que fracasó en su intento de clasificarse para el Mundial por tercera vez consecutiva.
La Federación Italiana de Fútbol había colocado a Guardiola a la cabeza de la lista de candidatos para dirigir a la selección, con la esperanza de recuperar el prestigio perdido, pero el técnico español decidió no embarcarse en la experiencia, por lo que las miradas se dirigieron después hacia otras opciones menos rutilantes.