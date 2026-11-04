Esto se debe a que 114 acusaciones por incumplimiento del juego limpio financiero siguen pesando sobre el Etihad Stadium, después de que una comisión independiente haya emitido los primeros fallos de culpabilidad por esos mismos 114 cargos. Se ha especulado con diversas sanciones para un equipo que sigue luchando por títulos en la temporada 2026-27.

Sullivan cuenta los días para formar parte de ese equipo, después de que en mayo de 2024 se confirmara su sonado fichaje por el Manchester City al firmar un contrato como jugador formado en la cantera con el Philadelphia Union.

Debutó con el Philadelphia Union en la MLS con solo 14 años y 293 días, batiendo un récord que hasta entonces ostentaba Freddy Adu. Desde entonces ha acaparado titulares en todo el mundo y la expectación en torno a esta prometedora figura no ha dejado de crecer.

Sullivan ya es una estrella consolidada de la Major League Soccer e internacional absoluto con Estados Unidos. Se estrenó como goleador con la selección en la victoria por 3-0 ante su eterno rival, México, el 3 de octubre de 2026, un tanto que le convirtió en el goleador más joven de su país con 17 años y cinco días.

Su desarrollo se ha gestionado con cuidado y se espera que ese proceso continúe cuando se convierta oficialmente en jugador del City. Se ha planteado la posibilidad de una cesión, pero, si el Manchester City acaba en la Championship la próxima temporada, ¿podría Sullivan incorporarse directamente al primer equipo?