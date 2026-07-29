Getty Images Sport
Traducido por
El descartado del Manchester City Kalvin Phillips está a punto de completar una nueva cesión tras quedarse fuera de la convocatoria de Enzo Maresca para la gira de pretemporada junto a Jack Grealish
Phillips se prepara para el regreso a los Blades
Phillips está a punto de cerrar una nueva cesión al Sheffield United después de quedarse fuera de la lista del Manchester City para la gira de pretemporada del club por Asia, según Daily Mail. La exclusión del jugador de 30 años es una señal definitiva por parte de la cúpula de que su futuro está lejos del Etihad Stadium, a pesar de que aún le quedan dos años de contrato. Chris Wilder, entrenador del Sheffield United, sigue siendo un firme admirador del centrocampista y se ha movido con rapidez para asegurarse sus servicios de cara a la próxima campaña.
Wilder está interesado en volver a fichar al jugador al que incorporó temporalmente durante la segunda mitad de la temporada pasada, al considerar que una pretemporada completa y minutos con regularidad pueden devolver al exinternacional inglés a su mejor nivel. Phillips disputó solo tres partidos con el Sheffield United en su anterior etapa y fue expulsado en su última aparición con el club, en la victoria en el derbi de Steel City sobre el Sheffield Wednesday.
- Getty Images Sport
Un camino difícil desde su salida del Leeds
El movimiento representa otro intento de relanzar una carrera que se ha estancado de forma significativa desde que Phillips completó un traspaso de 42 millones de libras al City procedente del Leeds hace casi cuatro años. La falta de ritmo de competición ha sido un tema recurrente para el jugador de 30 años. Su desventaja física en comparación con los titulares habituales del City se hizo evidente casi cada vez que saltó al campo. Incluyendo sus diferentes cesiones, ha disputado un total de 46 partidos de liga desde que llegó al City hace casi cuatro años.
Wilder, en declaraciones a BBC Radio Sheffield, sigue siendo optimista: "Todavía habrá mucha gente detrás de él. Hemos incorporado a un gran profesional. Tuvo mala suerte con su lesión y no ha jugado tanto como quería jugar.
"Hablé con él y le dije que nos encantaría ser una opción para ti, tu agente y tu club de origen si eso es una posibilidad. Desde luego, cumple con lo que buscamos en cuanto a personalidad y características, tanto fuera del campo como dentro de él. Si hay una oportunidad, estoy seguro de que intentaremos explorarla".
Grealish sigue de baja por lesión
Mientras Phillips se encamina hacia la salida, no es la única estrella de primer nivel que se queda fuera del vuelo de la gira. Jack Grealish también ha sido excluido de la gira de pretemporada del City mientras continúa con su rehabilitación y su programa de entrenamiento individual. Grealish se incorporó al Everton en calidad de cedido al comienzo de la pasada temporada y su etapa con el Everton arrancó de la mejor manera, ya que firmó dos goles y seis asistencias durante los primeros meses del curso. Sin embargo, en enero el atacante sufrió una fractura por estrés durante un partido contra su antiguo club, el Aston Villa, que requirió cirugía. La lesión puso fin a la temporada de Grealish y acabó de forma efectiva con sus esperanzas de participar en el Mundial.
Permaneció en el club Hill Dickinson hasta el final de la temporada para completar su rehabilitación y solo recientemente ha regresado al entrenamiento individual en el City. En sus redes sociales, publicó: "Qué bien ver a todo el mundo, ¡ya casi estoy! Espero que no falte mucho para volver a entrenar de forma definitiva". Aunque el interés de Arabia Saudí y del Everton sigue sobre la mesa, se espera que una decisión concreta sobre el futuro de Grealish se retrase hasta el final del mercado de fichajes de verano.
- Getty Images
La incertidumbre rodea a Savinho
En otra parte de la plantilla, al parecer Savinho está presionando para fichar por el Tottenham, pero el City sostiene que todavía no se ha alcanzado su valoración actual. El City ya ha comenzado a rastrear posibles sustitutos, y, según se informa, Ibrahim Mbaye, del PSG, y Pedro Neto, del Chelsea, han sido identificados como posibles refuerzos para las bandas si Savinho logra forzar su salida del club este verano.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias