Serie A, 6.ª jornada
Torino-Udinese 2-1
Goles: 37' Braganca (T), 43' Ekkelenkamp (U), 67' Kulenovic (T)
En el Estadio Olímpico Grande Torino, a las 20:45, se disputó el partido entre Torino y Udinese, el encuentro que cerró la sexta jornada de la Serie A. El Torino de Ignazio Abate se impuso por 2-1, con goles de Braganca, Ekkelenkamp y Kulenovic, este último tras un clamoroso error de Okoye al salir, cuando chocó con Bertola: siete puntos para el Torino, fruto de dos victorias, un empate y tres derrotas. El Udinese de Kosta Runjaic encadenó cuatro derrotas consecutivas tras un comienzo alentador. David Alaaba debutó con el equipo visitante, sin fortuna.