67' - ¡SEGUNDO GOL DEL TORINO, KULENOVIC APROVECHA UN DESASTRE DE OKOYE! Centro de Vlasic desde el sector derecho de tres cuartos, el portero del Udinese sale en tromba de forma inexplicable y choca con Bertola. El balón rebota en el croata, que marca a puerta vacía y firma el 2-1.





43' - ¡EMPATA EL UDINESE, EKKELENKAMP! Solet inicia la jugada, pasa el balón a Ebosse y este encuentra al ex del Ajax: su primer disparo es rechazado, pero el segundo, un remate raso con la izquierda, no da opción a un Perri lento. 1-1 para el Udinese.





37' - ¡EL TORINO ABRE EL MARCADOR, MARCA BRAGANCA! Falta desde la izquierda, Che Adams remata de forma acrobática y, al girarse, golpea el poste. El portugués es el más rápido en llegar al rechace y, con un toque, marca su primer gol en la Serie A y adelanta al Torino.