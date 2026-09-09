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¡El desafío de Victor Osimhen! Taiwo Awoniyi parece «hambriento» en su intento por lograr el regreso con Nigeria, mientras el especialista en descensos de la Premier League deja el Nottingham Forest por el Coventry
Awoniyi ayudó a mantener al Forest en la Premier League
Awoniyi fue el primer fichaje del Forest tras su ascenso en 2022, que puso fin a un exilio de 23 años fuera de la máxima categoría del fútbol inglés. Firmó 10 goles ligueros cruciales en su temporada de debut y acabó con 23 en total en 103 apariciones a lo largo de cuatro temporadas.
En mayo de 2025 sufrió una lesión terrible, pero el delantero, siempre sonriente, se recuperó para ayudar a conservar la plaza en la Premier League en Trentside. Ahora ha asumido un nuevo reto tras incorporarse al Coventry después de su regreso a la élite tras una ausencia de 25 años.
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El corpulento delantero se muestra en forma y con chispa en el Coventry
Awoniyi está bajo presión para marcar goles, con el equipo de Frank Lampard todavía sin arrancar en ese apartado en 2026-27, pero el exdelantero de los Sky Blues Morrison, que habló en colaboración con Freebets.com, la fuente de reseñas de sitios de apuestas, dijo a GOAL cuando se le comentó que el jugador de 29 años parece más en forma y más fino que desde hace tiempo: «Sin duda. Tienes toda la razón cuando dices que parece mucho mejor. Se le ve con hambre.
«¿Y sabes qué? Realmente no jugó en el Forest. Fue un poco intermitente. Tuvo lesiones. Y luego, cuando no eres la primera opción y sales desde el banquillo cinco minutos aquí y allá, no vas a ganar confianza.
«Creo que lo que me ha demostrado en el Coventry es que es un jugador diferente. Se le ve con hambre, ataca el espacio, está causando muchos problemas. Y para mí, creo que será un buen fichaje. Y por lo que están pagando, creo que entre 10 y 12 millones de libras, podría ser una ganga si marca los goles para mantenerlos en la categoría.
«Tienen a Haji Wright, que volverá de una lesión. [Sidiki] Cherif, al que han fichado por 20 millones de libras, un joven. Creo que eso también pudo haber sido por potencial. Así que tienen mucho ataque. Pero la cuestión es que los goles que van a conseguir llegarán de jugadores como [Jack] Rudoni, [Ephron] Mason-Clark, [Tatsuhiro] Sakamoto, en esas zonas abiertas. Ahora mismo, desde luego, sí tienen gol en el equipo.
«Y Frank cambió a otro sistema el fin de semana, porque sí pasó a una línea de cinco atrás. Así que podría hacer subir a sus carrileros. Pero eso quizá solo fue contra el Man City. Así que será interesante ver qué hace este fin de semana. Pero sí, ahora mismo hay muchas señales positivas en el Coventry. Yo todavía no pulsaría el botón del pánico».
¿Puede Awoniyi volver a unirse a Osimhen en la selección de Nigeria?
Awoniyi ha sido internacional absoluto con Nigeria en 10 ocasiones, pero la última de esas apariciones se produjo en 2023. Preguntado por si el fútbol internacional le proporciona un incentivo añadido a un hombre que fichó por el Liverpool en 2015 pero nunca disputó un partido oficial con el Liverpool, Morrison dijo: «Por supuesto. Todo el mundo quiere jugar para su país y quiere jugar al fútbol internacional. Va a ser difícil porque tiene por delante a uno de los mejores delanteros, Victor Osimhen. Así que siempre va a ser complicado.
«Pero, como dices, estar dentro y alrededor de la plantilla es lo que quieres hacer. Es una gran oportunidad. El Coventry le dio la oportunidad de ser el nueve titular de su club. Y creo que, una vez marque ese primer gol, se quitará un peso de encima y encadenará una buena racha. Y eso es lo que esperará. Pero creo que tienes razón, por lo que he visto hasta ahora, parece hambriento, más delgado y en mejor forma física».
Sobre que a Awoniyi le encanta una lucha por la permanencia en la Premier League, después de haber participado en tres con el Forest y de marcar por el camino algunos goles de un valor incalculable, Morrison añadió: «La verdad es que sí le gustan. Pero ojalá pueda mantener al Coventry. Ojalá pueda. Y pueda ser el hombre clave para ellos».
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Calendario del Coventry 2026-27: En busca del primer gol y del primer punto
El Coventry tropezó a domicilio ante el vigente campeón, el Arsenal, en su primer partido de la Premier League 2026-27. Después cayó en los últimos minutos ante otro recién ascendido, el Hull City, antes de que Erling Haaland marcara el único gol del partido en el encuentro frente al Manchester City en el Etihad Stadium.
Awoniyi ha tenido ocasiones en esos partidos, después de estrenar su cuenta goleadora en una victoria en la Carabao Cup sobre el Plymouth, y estará decidido a hacer una contribución importante en los próximos encuentros ante el Brighton, el Aston Villa y el Forest antes del parón internacional de septiembre.
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