El derbi del livornés Pavoletti: marca contra el Pisa y celebra con la L: «Una rivalidad deportiva sana»

Para Leonardo Pavoletti, el Pisa-Cagliari no fue un partido como cualquier otro. El encuentro de hoy contra el Pisa tuvo para él el sabor del derbi más auténtico, ese que va más allá de la clasificación. A pesar de la derrota de su Cagliari por 3-1, el delantero de Livorno explicó el significado de su celebración tras el gol: una L dibujada con las manos, dedicada a su ciudad.

«Para mí este es un partido especial, es mi derbi», contó al final del partido, según se lee en Sportmediaset. «Cuando marqué hice el gesto de la L de Livorno: era un detalle para mi ciudad y para la histórica rivalidad entre Pisa y Livorno».

Pavoletti suavizó luego el tono con una broma, sin ocultar, sin embargo, la decepción por el resultado: «Ha sido una celebración de derbi, sí, pero el gol no cuenta para nada. Hay poco que celebrar si miramos el rendimiento global del equipo. Ahora tenemos que ponernos manos a la obra de inmediato y reaccionar lo antes posible».