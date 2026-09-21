Según el Liverpool Echo, las cadenas han cerrado sus elecciones televisivas para la Premier League de noviembre, lo que ha provocado tres cambios importantes en el calendario del Liverpool. El Liverpool ha visto cómo varios partidos clave han sido reubicados para adaptarse a las retransmisiones en directo. El esperado derbi de Merseyside contra el Everton en el Hill Dickinson Stadium se ha retrasado hasta el domingo 29 de noviembre y tendrá un inicio temprano a las 12:00 en TNT Sports.

Además, el Liverpool ha visto cómo su duelo a domicilio contra el Crystal Palace se ha trasladado al domingo 8 de noviembre, mientras que su partido en casa contra el Manchester United está ahora programado para el domingo 22 de noviembre a las 16:30 en Sky Sports.