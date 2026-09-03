Pius Koller
Traducido por
El Deportivo de La Coruña gasta casi 25 millones de euros en 10 fichajes para lanzar el Super Dépor 2.0
Super Depor 2.0 despega
Igual que el Real Madrid construyó distintas etapas de los Galácticos, el Deportivo de La Coruña ha presentado oficialmente al Super Dépor 2.0 tras su regreso a LaLiga. Después de ocho temporadas en las categorías inferiores y de lograr el ascenso directo, el recién ascendido conjunto gallego lanzó una gran declaración de intenciones al gastar cerca de 25 millones de euros durante el mercado de verano.
El CEO Benassi y el director deportivo Fernando Soriano cumplieron sus promesas de construir una plantilla competitiva, joven y con muchísimo talento para el entrenador Antonio Hidalgo.
La agresiva campaña de fichajes marca el inicio de un nuevo y ambicioso capítulo, ya que A Coruña se prepara para recrear la magia de sus históricos años de gloria.
Aubameyang encabeza una ambiciosa campaña de fichajes
Según Marca, el Deportivo sentó las bases activando las cláusulas de rescisión de varios de los mejores jóvenes talentos: Leo Roman, Ede, Gijselhart, Amatucci y Jensen. Sin embargo, el fichaje estrella llegó con la incorporación del exdelantero del Marseille Pierre-Emerick Aubameyang, que empezó de inmediato con tres goles en sus tres primeros partidos.
El club mantuvo el impulso al asegurarse a Adama Traore, además de cerrar sorprendentes operaciones el último día de mercado con Marc Casado y el defensa del Atletico Madrid Jose Maria Gimenez, cedido.
«Queremos construir una plantilla competitiva con muchas caras nuevas», advirtió la dirección deportiva en julio, marcando el tono de su ambiciosa oleada de gasto estival.
Reconstruir un legado histórico
El apelativo de Super Depor 2.0 bebe directamente de la icónica edad de oro del club bajo Arsenio Iglesias y Javier Irureta. Entre 1989 y 2000, el Deportivo pasó de las dificultades en Segunda a conquistar el fútbol español, alzando la Copa del Rey en 1995 y logrando una histórica Liga en 2000.
Aquel equipo legendario contaba con figuras de talla mundial como Bebeto, Mauro Silva, Roy Makaay, Fran y Djalminha, compitiendo con fiereza contra el Barcelona y el Real Madrid tanto en el ámbito nacional como en Europa.
Con 10 incorporaciones de alto perfil en un solo mercado, la actual directiva aspira a devolver ese espíritu competitivo de élite a Riazor.
Grandes expectativas en Riazor
Con la plantilla ya cerrada y los primeros partidos en marcha, Hidalgo debe integrar ahora a sus nuevas estrellas en un sistema táctico cohesionado.
Mientras figuras como Traore trabajan para alcanzar su mejor tono físico, se espera que líderes veteranos como Aubameyang y Gimenez guíen a los fichajes más jóvenes ante las exigencias del fútbol de élite.
Los aficionados del Deportivo seguirán con expectación cómo el Super Dépor 2.0 busca consolidarse una vez más como una fuerza permanente en La Liga.
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