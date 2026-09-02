¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
imago-sport-1081370337.jpgRicardo Larreina Amador
Adhe Makayasa

Traducido por

El Deportivo de La Coruña cierra la cesión por una temporada del centrocampista del Barcelona Marc Casado con opción de compra

Fichajes
M. Casado
Deportivo de A Coruna
Barcelona
Primera División

El Deportivo de La Coruña ha confirmado el fichaje del centrocampista del Barcelona Marc Casado, que llega cedido por una temporada en una operación que incluye una opción de compra definitiva. El jugador, de 22 años, se marcha a Riazor en busca de minutos con regularidad en el primer equipo después de conquistar varios grandes títulos nacionales y disputar 75 partidos con el primer equipo del conjunto azulgrana.

  • Los gallegos se aseguran un talento del Barça

    El Deportivo ha confirmado oficialmente la llegada de Casado en calidad de cedido por una temporada desde el Barcelona. Según el especialista en fichajes Fabrizio Romano, el acuerdo incluye una opción para que el conjunto gallego haga permanente el traspaso por 30 millones de euros (26 millones de libras/35 millones de dólares) al final de la campaña. El centrocampista deja Cataluña en busca de minutos con regularidad en el primer equipo después de haberse asentado en el fútbol profesional a través de La Masia.


    • Anuncios
  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Depor elogia al nuevo fichaje

    El club gallego confirmó oficialmente el acuerdo y destacó el pedigrí de su nuevo fichaje: "A pesar de su juventud, ya llega con una notable experiencia en el fútbol de élite y un impresionante palmarés, que incluye dos títulos de LaLiga, una Copa del Rey y dos Supercopas de España".

    Subrayando la flexibilidad táctica del centrocampista, el comunicado añadió: "Con su fichaje, el Dépor incorpora a la plantilla a un jugador muy prometedor y versátil, pero que ya está acostumbrado al fútbol del más alto nivel y con experiencia tanto en competiciones nacionales como internacionales".

  • Un centrocampista polivalente busca minutos

    Casado deja el Camp Nou tras quedar relegado en la jerarquía del centro del campo por detrás de estrellas consolidadas como Rodri, Frenkie de Jong y Marc Bernal. Anteriormente disputó 75 partidos con el primer equipo del Barcelona y sumó dos internacionalidades con la selección absoluta de España, desenvolviéndose con soltura tanto como mediocentro defensivo como lateral derecho. Su experiencia al más alto nivel, repartida en 49 partidos de La Liga y 19 encuentros de la Champions League, aportará ahora una calidad vital al Dépor a lo largo de la temporada.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • imago-sport-1082058657.jpgNurPhoto

    Los debuts se perfilan ante el Villarreal

    El jugador de 22 años podría debutar de inmediato este sábado, cuando el recién ascendido visite al Villarreal en su cuarto partido de Liga. Llega en un momento en el que los gallegos están disfrutando de un inicio positivo en su regreso a la máxima categoría, situados en la octava posición tras sumar cinco puntos en tres partidos. El exigente choque a domicilio le brinda al exjugador del Barça la oportunidad perfecta para empezar con buen pie.


Primera División
Villarreal crest
Villarreal
VIL
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
Primera División
Valencia crest
Valencia
VAL
Barcelona crest
Barcelona
BAR