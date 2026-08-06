La Juventus está dando pasos cada vez más concretos para fichar a Zirkzee durante el mercado de verano. El gigante italiano ha recibido la crucial luz verde del Manchester United para estudiar una cesión, según La Gazzetta dello Sport. El atacante nacido en 2001 ha vivido dos años discretos en la Premier League. Ha expresado una profunda nostalgia por la Serie A y ha dado su total disponibilidad para unirse a los bianconeri.

Esta posible llegada se produce mientras el futuro de Jonathan David en Turín es cada día más incierto. La temprana retirada del delantero canadiense durante un amistoso contra el Chelsea en Hong Kong señaló simbólicamente un inminente relevo este verano.