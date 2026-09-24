El delantero del Manchester City Erling Haaland supera a Ronaldo e Ibrahimovic con un doblete decisivo para Noruega

Haaland alcanzó hoy otro hito asombroso, al marcar su 64.º gol internacional durante una vibrante victoria por 3-2 de Noruega ante Dinamarca en la Liga de Naciones de la UEFA. Haaland ya ha superado tanto a Ronaldo como a Ibrahimovic, que cerraron sus respectivas carreras internacionales con 62 goles, según The Athletic.

Haaland logró esta notable hazaña en apenas su 56.º partido con su selección, manteniendo una increíble media de más de un gol por encuentro. Vio puerta por primera vez en el minuto 18, doblando la ventaja de Noruega después de que Oscar Bobb abriera el marcador solo cuatro minutos antes.



