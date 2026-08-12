El Daily Mail informó el miércoles de que la Football Association ha acusado a Sherif de presuntamente infringir las estrictas normas sobre apuestas. Sherif está acusado de realizar 61 apuestas en partidos de fútbol durante un periodo de 15 meses comprendido entre el 20 de noviembre de 2024 y el 12 de febrero de 2026.

La FA emitió un comunicado detallado para confirmar el procedimiento disciplinario. El comunicado decía: "Martin Sherif, del Everton FC, ha sido acusado de infringir las normas sobre apuestas de la FA. Se alega que el jugador infringió la Regla E1.2 de la FA en relación con 61 apuestas realizadas en partidos de fútbol entre el 20 de noviembre de 2024 y el 12 de febrero de 2026. Martin Sherif tiene hasta el lunes 17 de agosto para presentar una respuesta".