Gyokeres sigue afianzando su estatus como uno de los rematadores más letales de Europa tras ampliar su sensacional racha goleadora en la escena internacional. El jugador de 26 años marcó el único gol del partido en la ajustada victoria por 1-0 de Suecia sobre Rumanía, lo que garantiza que Suecia siga en una buena posición para ganar su grupo de la Nations League. El gol fue especialmente significativo, ya que fue el séptimo partido consecutivo de la Nations League en el que el delantero vio puerta.

El gol en Bucarest no solo tuvo importancia por el récord en la Nations League; también permitió a Gyokeres alcanzar otro hito relevante en la historia del fútbol sueco. Al marcar, el delantero del Arsenal superó a Marcus Berg en la lista de máximos goleadores históricos de su país. Ahora suma 25 goles internacionales, lo que refuerza aún más la expectación generada en torno a su reciente y mediático traspaso a la Premier League.