AFP
Traducido por
El delantero del Arsenal, Viktor Gyökeres, marca un impresionante hat-trick que lleva a Suecia a la final de la repesca del Mundial
Gyokeres brilla en el gran escenario
En un partido de alto nivel disputado en Valencia, Gyokeres demostró exactamente por qué es uno de los delanteros más temidos del mundo. El referente del Arsenal no tardó en dejar huella, al rematar a bocajarro en el minuto seis y dar al equipo de Graham Potter un comienzo perfecto. Fue un gol que tranquilizó a los suecos y marcó la pauta de una actuación individual dominante.
La estrella de los Gunners no se detuvo ahí. A principios de la segunda parte, duplicó la ventaja de Suecia con un remate brillante que puso de manifiesto su habilidad técnica y su sangre fría bajo presión. Gyokeres coronó entonces una noche memorable al provocar y transformar un penalti en el minuto 73 para completar su hat-trick, convirtiendo el cabezazo de Matvii Ponomarenko en los últimos compases del partido en nada más que un gol de consolación para Ucrania.
- AFP
Los hombres de Potter encuentran su ritmo
La victoria supone un punto de inflexión significativo para Suecia tras una decepcionante fase de clasificación inicial. Potter ha tenido que hacer frente a críticas sobre el rendimiento de su equipo, pero la estrategia táctica empleada contra Ucrania permitió que su delantero estrella brillara. Al utilizar a Gyokeres como eje central del ataque, Suecia se mostró como un equipo mucho más cohesionado que el que sufrió en la fase de grupos. Ahora se encuentra a un paso de clasificarse para su segunda fase final de un Mundial en dos décadas; un regreso al escenario mundial para una nación que ha participado en 12 torneos anteriores, el más reciente en Rusia 2018, donde alcanzó los cuartos de final.
Decepción para Ucrania en Valencia
Para Ucrania, esta derrota supone un nuevo capítulo de decepciones en la fase de clasificación. Tras haberse visto obligada a disputar sus partidos como local en terreno neutral durante los últimos cuatro años, la selección nacional esperaba poder brindar un momento de alegría a su país, devastado por la guerra. Su sueño de clasificarse para su primer Mundial desde su debut en 2006 se vio finalmente truncado por el remate certero de Gyokeres, repitiendo así la derrota por la mínima sufrida ante Gales en la edición anterior.
- AFP
Un enfrentamiento decisivo en Estocolmo
Ahora toda la atención se centra en la noche del martes, cuando Suecia regresará a Estocolmo para recibir a Polonia en la final de la repesca de la Ruta B. Los polacos se aseguraron su plaza en la final tras imponerse por 2-1 a Albania. En juego está una plaza en el Mundial ampliado a 48 equipos que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.