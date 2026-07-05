Balogun se perdió el partido del lunes tras recibir una tarjeta roja directa por una falta sobre el bosnio Tarik Muharemovic, lo que, según el reglamento de la FIFA, supone un partido de sanción. La selección estadounidense no recurrió la decisión, y el jugador la aceptó.

Sin embargo, la FIFA intervino y suspendió la sanción por un año.

La Federación Estadounidense de Fútbol emitió un comunicado: «Aceptamos la decisión de la Comisión Disciplinaria y nos complace que Folarin Balogun pueda jugar mañana. Toda nuestra atención se centra en el partido de octavos de final contra Bélgica en Seattle, y esperamos seguir contando con el apoyo de nuestra increíble afición».



