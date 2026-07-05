La FIFA explicó su decisión en un comunicado:

«La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto la siguiente sanción al jugador de la selección de Estados Unidos Folarin Balogun, expulsado con tarjeta roja directa en el partido de la Copa Mundial 2026 contra Bosnia y Herzegovina, el 1 de julio de 2026 en el San Francisco Bay Area Stadium: Suspensión de un partido por infringir los artículos 14 y 66 del Código Disciplinario de la FIFA (FDC).

«De conformidad con el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, la ejecución de la suspensión de un partido queda suspendida durante un período de prueba de un año. Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la suspensión se revocará y la sanción se hará efectiva, sin perjuicio de cualquier sanción adicional que se imponga por la nueva infracción».

Antes del torneo, la FIFA ya había levantado una suspensión de un partido a Cristiano Ronaldo. El astro portugués iba a perderse el debut contra la República Democrática del Congo —al cumplir la última jornada de una sanción de tres partidos—, pero finalmente pudo jugar.

No obstante, suspender una sanción durante un torneo es inédito.



