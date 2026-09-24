Abu Farchi fue expulsado en el minuto 55 del choque del Grupo 3 en el Raiffeisen Arena. Acababa de marcar de cabeza para empatar el partido 1-1. Tras el gol, el delantero corrió hacia el banderín de córner, lo cogió y simuló disparar un rifle.

El árbitro Georgi Kabakov le mostró de inmediato una segunda tarjeta amarilla, seguida de la roja. Abu Farchi se mostró perplejo por la decisión, pero las estrictas normas sobre celebraciones provocadoras significaron que Israel se quedara con 10 hombres durante el resto del partido.



